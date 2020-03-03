Народный депутат от "Слуги народа" Сергей Ионушас ответил на слухи о том, что он может возглавить Офис генпрокурора Украины вместо Руслана Рябошапки.

Он подчеркнул, что пока подобных предложений ему не поступало. На вопрос OBOZREVATEL о том, есть ли у него амбиции занять кресло генерального прокурора, Ионушас не дал прямого ответа (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Сергей Ионушас

"Сейчас я выполняю свои обязанности, как заместитель главы комитета по правоохранительной деятельности. Мое основное направление связано с реформой прокуратуры. Больше ничего я вам сейчас сказать не могу", – отметил нардеп.

Он добавил, что говорить об этом будет некорректно по отношению к действующему генпрокурору Руслану Рябошапке.

Ранее в СМИ появилась информация, что Ионушас, юрист "95 квартала", который является заместителем главы Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, может возглавить Офис генпрокурора.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховную Раду Украины внесен проект постановления об отставке генерального прокурора Руслана Рябошапки.

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