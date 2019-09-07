Сенцов дома! Опубликованы исторические фото из "Борисполя"

Украинский политзаключенный, режиссер Олег Сенцов вернулся домой.

На первых исторических кадрах видно, что Сенцова встречает президент Владимир Зеленский, а также его дочь Алина (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Спасибо всем людям, которые помогали нам, нашим семьям. Боролись за нас. Надеюсь, что и остальные пленные вернуться домой. Наша борьба не заканчивается, а до победы еще очень далеко. Победа будет за нашей стороной, у нас нет другого выбора. Слава Украине!" – сказал режиссер по прилету в аэропорт.

Помимо Сенцова самолетом в Украину вернулись более трех десятков заключенных.

Олег Сенцов в Борисполе

Олег Сенцов в Борисполе

Олег Сенцов в Борисполе

Олег Сенцов в Борисполе RTVI

Олег Сенцов в Борисполе Фото: Павел Чиков

Смотрите видео по теме:

Вся актуальная информация об обмене пленных здесь.

Обмен прошел по формуле 35 на 35. В Украину все захваченные Россией моряки и 11 политзаключенных. Последних в результате длительных переговоров помиловал своим указом президент РФ Владимир Путин.

В список на обмен включили по 35 человек с каждой стороны. В нем есть 24 моряка. Это Андрей Артеменко, Виктор Беспальченко, Юрий Безъязычный, Юрий Будзыло, Владимир Варимез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Андрей Драч, Вячеслав Зинченко, Владислав Костышин, Владимир Лисовой, Роман Мокряк, Олег Мельничук, Богдан Небылица, Андрей Опрыско, Сергей Попов, Евгений Семидоцкий, Василий Сорока, Владимир Терещенко, Андрей Шевченко, Сергей Цыбизов, Сергей Чулиба, Андрей Эйдер.

Как сообщает OBOZREVATEL, вечером 6 сентября в сети появились данные, что президент Украины Владимир Зеленский якобы анонсировал обмен пленными с Россией в ночь на субботу, 7 сентября.

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