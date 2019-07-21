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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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"Считают голоса в темноте": в Украине на избирательных участках произошло ЧП

1.2т Читать материал на украинском

Во Львовской, Волынской области и Одессе на нескольких избирательных участках пропало электричество.

Так, депутат одесского городского совета Алексей Еремица в Facebook написал, что на двух избирательных участках в 9 гимназии, что в 133 округе Одессы, выключили свет.

"Подсчет голосов в Киевском районе без света. Отключены от света два участка гимназии 9 511112 и 511113", – написал он.

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Общественная сеть "ОПОРА" сообщили, что на Львовщине на 7 участках в разных районах области члены комиссий считали голоса при фонариках.

"Электроэнергия исчезла в этих населенных пунктах из-за погодных условий. На некоторых участках через полчаса свет включили", – сказано в сообщении.

Также электричества не стало на пяти участках на Волыни.

Отключение света на участках

Отключение света на участках

"ОПОРА"

Отключение света на участках

Отключение света на участках

"ОПОРА"

Как сообщал OBOZREVATEL, Центральная избирательная комиссия опубликовала первые результаты голосования в многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах в Верховную Раду.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
Теги
Выборы 2019 явка избирателей
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