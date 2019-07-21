"Считают голоса в темноте": в Украине на избирательных участках произошло ЧП

Во Львовской, Волынской области и Одессе на нескольких избирательных участках пропало электричество.

Так, депутат одесского городского совета Алексей Еремица в Facebook написал, что на двух избирательных участках в 9 гимназии, что в 133 округе Одессы, выключили свет.

"Подсчет голосов в Киевском районе без света. Отключены от света два участка гимназии 9 511112 и 511113", – написал он.

Общественная сеть "ОПОРА" сообщили, что на Львовщине на 7 участках в разных районах области члены комиссий считали голоса при фонариках.

"Электроэнергия исчезла в этих населенных пунктах из-за погодных условий. На некоторых участках через полчаса свет включили", – сказано в сообщении.

Также электричества не стало на пяти участках на Волыни.

Отключение света на участках "ОПОРА"

Отключение света на участках "ОПОРА"

Как сообщал OBOZREVATEL, Центральная избирательная комиссия опубликовала первые результаты голосования в многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах в Верховную Раду.

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