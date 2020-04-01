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1 апреля • обновлено в 17:28
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СБУ объяснила визит к Леросу из-за "пленок Ермака"

2.1т
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Визит представителей СБУ к народному депутату Украины от "Слуги народа" Гео Леросу был связан с досудебным расследованием по факту обнародованиям им "пленок Ермака".

На странице спецслужбы в Faceboоk сообщается, что Лероса подозревают в незаконном использовании специальных технических средств негласного получения информации для видеофиксации встреч Дениса Ермака. Речь идет о преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 359 Уголовного кодекса Украины.

Гео Лерос

Гео Лерос

"Для установления объективной истины и привлечения виновных лиц к ответственности, в ходе досудебного следствия Главным следственным управлением СБУ народному депутату Гео Леросу и другим лицам направлена повестка о вызове на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве", – говорится в заявлении.

"1 апреля с целью вручения повестки сотрудники СБУ прибыли по месту жительства Гео Лероса, однако он отказался лично получить повестку о вызове и предложил обратиться к его адвокату. Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве", – добавили в СБУ.

Как писал OBOZREVATEL:

  • 1 апреля к Леросу из-за скандальных записей нагрянула СБУ с повестками, но его не оказалось дома.

  • Напомним, нардеп которого недавно уволили с поста советника президента, опубликовал серию видео, которые якобы свидетельствуют о причастности к коррупции Дениса Ермака, брата главы Офиса президента.

  • По словам нардепа, он получил скандальные "пленки Ермака" абсолютно бесплатно. Они пришли на его почту.

  • Глава Офиса президента Андрей Ермак поручил СБУ и ГБР разобраться в скандале, обвинив Лероса в клевете и заявив, что ему "придется отвечать публично за каждое слово своей лжи".

  • Вскоре журналисты установили фигурантов записей, которые опубликовал Лерос.

  • Спикер Владимира Зеленского заявила, что президент "не собирается реагировать на каждый пост в Facebook".

  • Позже Лерос пообещал опубликовать новые материалы, которые якобы свидетельствуют о коррупционных связях главы Офиса президента Андрея Ермака.

  • Тем временем Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы государственной власти.

  • 1 апреля Лерос заявил, что брат главы Офиса президента Денис Ермак продвигал на должность главы НАЭК "Энергоатом" Владимира Купчака, требуя за назначение 5 миллионов.

  • Денис Ермак признал, что это он проводил встречи с людьми на скандальных "пленках", которые опубликовал Лерос, но заверил, что все показанное на них вырвано из контекста.

  • А глава ОПУ Андрей Ермак назвал действия Лероса заказной акцией против него.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
"Пленки" Ермака
Персона
Гео Лерос
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Служба безопасности Украины
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Малько Олександр
Малько Олександр
Хоча потрібно було розпочинати з сімейства Єрмаків
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