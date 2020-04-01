СБУ объяснила визит к Леросу из-за "пленок Ермака"

Визит представителей СБУ к народному депутату Украины от "Слуги народа" Гео Леросу был связан с досудебным расследованием по факту обнародованиям им "пленок Ермака".

На странице спецслужбы в Faceboоk сообщается, что Лероса подозревают в незаконном использовании специальных технических средств негласного получения информации для видеофиксации встреч Дениса Ермака. Речь идет о преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 359 Уголовного кодекса Украины.

Гео Лерос

"Для установления объективной истины и привлечения виновных лиц к ответственности, в ходе досудебного следствия Главным следственным управлением СБУ народному депутату Гео Леросу и другим лицам направлена повестка о вызове на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве", – говорится в заявлении.

"1 апреля с целью вручения повестки сотрудники СБУ прибыли по месту жительства Гео Лероса, однако он отказался лично получить повестку о вызове и предложил обратиться к его адвокату. Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве", – добавили в СБУ.

Как писал OBOZREVATEL:

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