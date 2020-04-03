СБУ допросила брата Ермака из-за скандальных "пленок"

Служба безопасности Украины допросила Дениса Ермака, брата главы Офиса президента. Это было сделано в рамках расследования скандального дела о "пленках Ермака".

Об этом сообщают "Українські новини", ссылаясь на источник в СБУ. Отмечается, что Ермака допросили в качестве свидетеля по делу, касающегося его незаконного прослушивания.

Речь идет о видеозаписях встреч, обнародованных народным депутатом Украины от "Слуги народа" Гео Леросом. "Он был у нас на допросе", – сказал собеседник из СБУ, уточнив, что допрос состоялся недавно.

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