Савченко объявила голодовку: кто из политиков в Украине был до нее

23 марта внефракционный народный депутат Надежда Савченко объявила, что начинает голодовку.

"Я выхожу на голодовку с сегодняшнего дня и показываю еще раз всем неверующим, ибо я так же, как и в российских тюрьмах, нахожусь под камерами. И только у врага есть доказательства, что я голодала 83 дня и 6 дней сухой голодовки. Теперь будут такие доказательства и у украинской власти", - заявила Савченко в Шевченковском районном райсуде Киева, где для нее избирали меру пресечения.

В связи с этим "Обозреватель" вспомнил о других случаях, когда известные в Украине политики объявляли голодовку.

Михеил Саакашвили

9 декабря 2017 года экс-президент Грузии объявил голодовку из-за следственных действий, которые проводила против него генпрокуратура. Тогда его адвокат заявлял, что Саакашвили будет отказываться "от любого принудительного питания". Если же суд изберет меру пресечения в виде 60 суток ареста, то он "еще более жестко будет продолжать голодовку".

Впрочем, хватило Саакашвили не надолго. Уже через два дня его пресс-секретарь сообщил журналистам, что он снова ест. Пожалуй, это была самая короткая "голодовка" в истории Украины.

Юлия Тимошенко

Нынешний лидер "Батькивщины" объявляла голодовку, когда сидела в Качановский исправительной колонии во времена президентсва Виктора Януковича.

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Экс-премьер трижды прибегала к этому оружию. Первый раз, когда ее ее пытались доставить в ЦКБ № 5 "Укрзализныци" в Харькове. Второй раз полгода спустя - в октябре 2012 года. Таким образом Тимошенко протестовала против фальсификаций на парламентских выборах. А в последний раз уже в ноябре 2013 года, когда Янукович отказался подписывать соглашение об Ассоциации с Евросоюзом.

Юрий Луценко

Генпрокурор Украины тоже попал в заключение во времена правления Януковича. И тоже прибегал к голодовке. Он отказался от пищи 22 апреля 2011 года. Причиной для этого стало решение Печерского суда в очередной раз продлить срок его заключения, несмотря на то, что политик уже завершил ознакомление с материалами возбужденного против него уголовного дела.

19 мая Юрий Луценко согласился принимать глюкозу, чтобы иметь возможность принимать участие в судебных заседаниях. При этом жена политика Ирина рассказала о многочисленных проблемах со здоровьем. которые врачи диагностировали у Луценко.

23 мая нынешний генпрокурор сделал заявление о прекращении голодовки.

Игорь Мосийчук

18 сентября 2015 года народный депутат от фракции Радикальной партии Игорь Мосийчук объявил голодовку в ответ на решение Печерского суда избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней.

В обмен на прекращение голодовки Мосийчук хотел встречи с тогдашним генпрокурором Виктором Шокиным, который доказывал его виновность в получении взятки.

9 октября врачи убедили Мосийчука прекратить голодовку

Мустафа Джемилев

Народный депутат от Блока Петра Порошенко Мустафа Джемилев голодал еще во времена СССР, когда в очередной раз попал в лагерь по обвинению в антисоветской деятельности. Но длительность его голодовки поражает, поэтому мы не могли о нем не упомянуть в этом тексте.

Мустафа-ага начал голодать в знак протеста против своего ареста в 1974 году и продержался целых 303 дня. Чтобы не дать умереть, его кормили принудительно через зонд, а за это время имя Джемилева стало известно широко за пределами СССР.

Свою голодовку Джемилев прекратил лишь после очередного суда, который приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы. Всего он провел в трудовых лагерях СССР около 15 лет.