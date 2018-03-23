Савченко доставили в суд: первые фото

Внефракционного народного депутата Надежду Савченко доставили в Шевченковский районный суд города Киева.

Таким образом, заседание по избранию ей меры пресечения началось. Нардепа поместили в стеклянную кабину.

Дело слушает судья Евгений Сидоров. Он известен тем, что рассматривает дело об убийстве журналиста Олеся Бузины.

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Скриншот

Скриншот

Как сообщал "Обозреватель", 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к ответственности, задержание и арест Савченко.

Ее подозревают в организации госпереворота в Украине. ГПУ утверждает, что у следствия есть неоспоримые доказательства того, что нардеп лично планировала террористический акт в зале парламента.

Нардепа задержали сотрудники СБУ прямо в здании Верховной Рады.