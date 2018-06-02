Санкций не будет: в Европе сравнили Крым с Косово

Глава Сербии Вучич заявил, что признание аннексии Крыма Россией равноценное признанию независимости Косово.

"Если бы мы признали Крым частью России, это означало бы, что мы поддержим независимость Косово", - сказал политик в интервью изданию Le Monde.

При этом Вучич заявил, что Сербия не намерена вводить санкции против России, поскольку это едва ли не единственный член Совета Безопасности ООН, который поддерживает требования Сербии по Косово.

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Напомним, в 2008 году парламент Косово в одностороннем порядке провозгласил независимость, которую признали 110 государств мира.

Однако Сербия не признает Косово как отдельное государство и до сих пор считает его своей территорией.

Украина также официально не признает независимости Косово.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сербия объявила о крепкой дружбе с Россией.