''Ни дня без Украины'': политик из РФ объяснила новые санкции Кремля

Решение Кремля расширить санкционный список против украинских физических лиц и компаний рассчитано на российского "внутреннего потребителя" и связано с усилением экономического кризиса в РФ.

Такое мнение высказала в эфире ObozTV российский оппозиционный политик Ольга Курносова. По ее словам, "ситуация в России ухудшается с каждым днем".

"Экономический кризис бьет по карману каждого россиянина, в Украине начинается избирательная кампания. Надо какие-то темы для информационной войны подбрасывать. Как раз новые санкции и введем", – объяснила она.

По словам политика, тема Украины "просто не сходит с экранов российских телевизоров".

"Это любимая тема для российских "информационных киллеров". Ни дня без украинского участника ток-шоу. Но невозможно говорить про одно и то же, надо что-то новенькое – санкции", - отметила она.

"Нефть падает, и даже без этого экономическая ситуация в России была плохая, ничего хорошего ожидать от следующего года не приходится. Плюс в Украине неприятные для России вещи – автокефалия украинской церкви, Томос – про это тоже надо какие-то гадости говорить. Приходится что-то новенькое подкидывать", – объяснила Курносова.

Также политик прокомментировала попадание в список некоторых фигурантов:

"Меня в новом списке позабавили некоторые лица из Оппоблока, которые отметились в исключении Бойко, Мураев там появился – забавно. Это говорит о том, что в этом списке вписывал и зачеркивал Медведчук и его люди. Серьезно они к этому приложили руку и, наверное, решили погрозить пальцем – вы тут у нас деньги зарабатываете и наши указания не выполняете, безобразие".

Как сообщал OBOZREVATEL, в России 25 декабря расширили список санкций против более, чем 200 физических и юридических лиц Украины. Всего в санкционном списке теперь 567 физических и 75 юридических лиц, ранее было 322 украинца и 68 компаний.

Санкции против украинских граждан и компаний предусматривают:

- Блокировку безналичных денежных средств

- Замораживание бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории РФ

- Запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России

Попали под санкции первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, мэр Одессы Геннадий Труханов, а также нардепы Александр Вилкул, Борис Колесников и Вадим Новинский, Дмитрий и Михаил Добкины, Юрий Воропаев, Татьяна Бахтеева, Алексей Белый ("Оппоблок"), Евгений Мураев ("Наши"), Борис Козырь, Константин Ищейкин, Мария Ионова (БПП), Любомир Зубач, Елена Сотник ("Самопоміч"), Игорь Луценко, Вадим Ивченко ("Батьківщина") и другие.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.