Санкции против РФ и "паспортизация" Донбасса: Зеленский провел переговоры с сенаторами США

Президент Украины Владимир Зеленский 5 сентября провел встречу с сенаторами США Рональдом Джонсоном и Кристофером Мерфи, которые посетили Киев.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента. Отмечается, что украинский глава отметил поддержку страны обеими палатами Конгресса США.

"Хочу поблагодарить нашего стратегического партнера США за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", – подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский и Рон Джонсон Пресс-служба Офиса президента

Президент также выразил благодарность американским законодателям за их активную позицию относительно необходимости предоставления Украине дальнейшей помощи по безопасности, а также надежду, что объемы этой помощи будут увеличиваться.

Зеленский указал на последовательную политику санкций США против России, привлекая внимание к российской "паспортизации" граждан Украины на Донбассе и необходимости соответствующего реагирования.

Стороны обсудили сотрудничество в сфере энергетической безопасности, в частности, подчеркнули важность диверсификации поставок в Украину энергоносителей путем налаживания их поставок из США. Собеседники положительно отметили подписанный Меморандум между Украиной, Польшей и США о поставках американского сжиженного газа.

Президент поблагодарил американскую сторону за последовательное противодействие проекту "Северный поток-2".

Также стороны обсудили вопрос реализации реформ в Украине. Владимир Зеленский отметил, в частности, намерение продолжить активные реформы в секторе безопасности и обороны Украины по стандартам НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно новоизбранный министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко встретился в Берлине с главой МИД Германии Хайко Маасом. В первый рабочий понедельник он посетил польскую столицу Варшаву, а после этого ФРГ.

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