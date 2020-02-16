Санкции, миротворцы и вступление Украины в НАТО: у Порошенко рассказали об успехе в Мюнхене

Во время Мюнхенской конференции по безопасности пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко провел более 30 встреч с лидерами государств, политиками и чиновниками. Темами переговоров стало продление санкций против России, введение на оккупированные территории Украины миротворческого контингента ООН и перспективы вступления нашего государства в НАТО.

Об этом сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в Facebook.

Петр Порошенко в Мюнхене левый берег

"Премьер Хорватии, президент Литвы, генсек НАТО, премьер Канады, министр обороны Германии, американские конгрессмены и политики, министры иностранных дел Турции, Словакии, Германии - всего более трех десятков встреч за двое суток в Мюнхене", - отметил Цеголко .

Он сообщил, что международные партнеры нашего государства обеспокоены усилением позиции Российской Федерации вследствие изменения риторики нынешней власти в Украине. Именно поэтому во время каждой встречи Петр Порошенко делал акцент на неизменных месседжах - продолжении санкций против государства-агрессора, внедрении миротворческой миссии ООН на всей временно территории Донбасса и скорейшей евроатлантической интеграции Украины.

"Дипломатическая борьба за Украину продолжается. Но "позиция России усиливается, поскольку изменилась риторика Украины", - говорят партнеры. Поэтому вооружаем их аргументами против страны-агрессора:

- санкции работают. И их следует усилить.

- чтобы прекратить агрессию, нужно ввести миротворческий контингент ООН на оккупированные территории Донбасса

- для создания зоны безопасности в Европе Украина как можно скорее должна стать членом НАТО ", - пишет Цеголко.

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Пресс-секретарь пятого президента также сообщил, что благодаря твердой позиции Порошенко скандальный план "12 шагов" международные партнеры Украины воспринимают как информационную провокацию россиян.

"И кстати, все участники Мюнхенской конференции теперь знают, что" 12 шагов "- это информационная провокация Путина", - отметил Святослав Цеголко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что во время конференции по безопасности в Мюнхене был обнародован скандальный план примирения Украины с Россией. Аналитики назвали предложенные "12 шагов" для установления мира на Донбассе калькой с месседжей, которые годами ретранслирует Кремль. В частности, о недопустимости обсуждения ситуации в Украине по нарративам Российской Федерации в Мюнхене высказался Петр Порошенко. Он призвал представителей всех государств - участников конференции - защитить Украину от российской агрессии.

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