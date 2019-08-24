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Игорь Соловей
Игорь Соловей
заместитель шеф-редактора "Обозревателя" по международной информации Все статьи автора

Тень агрессора и тема Украины: что обсудят на скандальном G7

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Саммит “Большой семерки” (G7), который состоится во Франции 24-26 августа, стал скандальным еще до начала его проведения.

OBOZREVATEL разбирался в особенностях форума и запланированных мероприятиях.

На саммит соберутся мировые лидеры

На саммит соберутся мировые лидеры

time.com

Украинский вопрос

Оттенок скандальности саммит получил еще до своего начала – когда появилась информация о том, что президенты США и Франции в телефонном разговоре 20 августа договорились пригласить Россию к участию в саммите стран G7 в 2020 году. Источники телеканала СNN утверждали, что именно Макрон предложил пригласить Россию на встречу, и Трамп согласился.

Позже президент США заявил, что он бы поддержал возвращение России в группу стран с наиболее развитой экономикой, если бы было высказано такое предложение.

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Такая информация вызвала шквал критики и сопротивление. Президент Украины Владимир Зеленский направил всем лидерам стран G7 отдельные письменные обращения с призывом не допустить возвращения России без деоккупации ею Крыма и Донбасса, а также провел разговор по этому вопросу с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, премьером Канады Джастином Трюдо и главой Еврокомисии Дональдом Туском.

Германия и Великобритания публично отвергли предложение Дональда Трампа о возвращении России в группу стран G7 из-за российской агрессии против Украины.

"Россия создает провокации не только в Украине, но и во многих других местах мира", - добавил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон Джонсон на встрече с Ангелой Меркель. Он отметил, что его правительство обвиняет Россию в использовании химического оружия на территории Великобритании.

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Позже к ним присоединился и сам Макрон. В его комментарии для СМИ говорилось, что приглашение России стало бы стратегической ошибкой. "Я думаю, что возвращение России без выполнения условий будет признаком слабости G7", - цитирует французского президента местные медиа.

Кроме того, по информации посла Украины во Франции Олега Шамшура, главы МИД стран "семерки" уже согласовали итоговое заявление, в котором содержатся сильные сигналы о "постоянной поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в границах международно признанных границ" и ключевых аспектов ситуации, вызванной агрессией России. Правда, будет ли принято это финальное коммюнике в Баррице лидерами стран "семерки" пока неизвестно - из-за существующих разногласий.

Таким образом, возврат России в "Большую семерку" в 2020 году вряд ли получит одобрение "Группы 7" на предстоящем саммите, несмотря даже на позицию отдельных лидеров стран-участниц.

Какая программа саммита

Саммит продлится два дня. В первый день открытия, в субботу 24 августа, лидеры G7 обсудят вопросы внешней политики и политики безопасности. Встречи высокого уровня пройдут в формате рабочего ужина. На второй день, в воскресенье утром, дискуссии продолжатся.

Главы государств и правительств "Группы семи" обменяются мнениями для выработки общей позиции по актуальным вызовам международной политики в отношении Ирана, Украины, Ливии, Сирии, Ближнего Востока в целом, а также в отношении КНДР и Венесуэлы.

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Особое внимание будет уделено Ирану, который объявил об ограничении со своей стороны выполнения соглашения о ядерной программе.

Среди других вопросов на саммите будет уделено внимание глобальной экономике, экономическому росту и торговле, борьбе с неравенством и расширению прав и возможностей женщин, партнерству с Африкой, климатическим изменениям и океанам, а также налогообложению цифровых гигантов.

Президент Франции Эммануэль Макрон также анонсировал рассмотрение вопроса о пожарах в Бразилии. "Наш дом горит. В прямом смысле. Тропический лес Амазонии - легкие, которые производят 20% кислорода нашей планеты - горит. Это международный кризис. Участники саммита G7, давайте обсудим эту чрезвычайную ситуацию прежде всего", - написал Макрон на своей странице в Твиттере.

Президент Бразилии Жаир Болсонару в ответ обвинил Макрона в использовании этого вопроса для "политической выгоды" и обозвал Макрона колонистом.

Сложности организации

Параллельно с саммитом G7 представители 50 неправительственных организаций - антиглобалистов, климатических активистов (Greenpeace, Oxfam France та WWF) и баскских националистов, проведут так называемый контрсаммит. Они собираются выразить свой протест против экономической и климатической политики стран Группы семи.

Организаторы протестующих планируют в субботу мирные марши в Андае и Ируне - городах на французско-испанской границе, в 30 километрах от места проведения саммита G7 в городе Биарриц.

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Кроме того, к акциям антиглобалистов собираются присоединится и французские “желтые жилеты” – но их организаторы призвали провести свой протест в субботу в Биаррице, который закрыт для протестующих.

Для обеспечения безопасности на саммите G7 Франция мобилизует больше 10 тысяч правоохранителей. К охране саммита привлекут 43 подразделения сил общего резерва французской полиции, около пятидесяти эскадрилий мобильной жандармерии и силы специального назначения.

Такой уровень безопасности не случаен – 19 августа французская полиция задержала четырех мужчин и одну женщину в возрасте от 24 до 45 лет по подозрению в планировании теракта в отеле, где будут размещены жандармы, занятые в охране саммита. Как сообщает BFMTV, мужчины и женщина были известны спецслужбам участием в анархо-автономистском движении. Они обсуждали как "поджечь отель".

Что такое "Большая семерка"

"Большая семерка" (или ее правильное название - Группа 7) - это неофициальный форум ведущих развитых стран (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония). В саммитах традиционно принимает участие и руководство Евросоюза.

G7 не имеет устава, секретариата или договора об основании как международные организации. Решения на саммитах принимаются единогласно, но обязательного характера не имеют — они демонстрируют, какую позицию участники "Группы" занимают по ключевым международным проблемам.

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Изначально в 1973 году появился формат Четвёрки (Франции, Германии, США и Великобритании). К 1976 году она выросла до Семёрки. Россия впервые приняла участие в саммите G7 в 1991-м, а G8 появился в 1997 году. В 2014 году Россия на правах председателя принимала саммит G8, однако из-за оккупации Крыма и войны против Украины на Донбассе лидеры семи стран отказались приезжать в Сочи.

Первый саммит Г8 прошёл в США, и саммит-2020 тоже пройдет в Америке. В 2019 году в "Группе семи" председательствует Франция.

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Автор
Игорь Соловей Игорь Соловей
Тема
Саммит G7
Персоны
Ангела Меркель Дональд Туск Борис Джонсон Владимир Зеленский Эммануэль Макрон Дональд Трамп
Место
Франция
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Mega Death
Mega Death
Все президенты -участники саммита, по сравнению с Путиным просто дети. Сколько их уже переменилось , и ничего не изменилось. Они пустое место)))
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