Саакашвили во главе ГПУ? Пискун назвал главное препятствие

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили после возвращения в Украину может претендовать на пост генерального прокурора, однако его назначение не повлияет позитивно на криминогенную ситуацию.

Такой прогноз озвучил экс-руководитель Генпрокуратуры Украины Святослав Пискун в эфире ObozTV. По его мнению, Саакашвили не хватает команды квалифицированных специалистов.

На вопрос, может ли Саакашвили возглавить ГПУ, Пискун ответил: "Михеил Саакашвили может стать кем угодно в нашем государстве, потому что он является гражданином Украины. Саакашвили напористый политик".

"Если он станет генеральным прокурором, и кто-то думает, что это существенно изменит криминогенную ситуацию в государстве, или кардинально поменяет результаты борьбы с коррупцией, я вам скажу, что это не так. Не все зависит от генерального прокурора", – подчеркнул он.

По словам Пискуна, все зависит от команды, которая работает с генеральным прокурором Украины.

"У меня есть команда, которая насчитывает 5-7 тысяч прокуроров. Опытных грамотных, половина работает, половина сейчас не работает по тем или иным причинам. Но они у меня есть. А кто есть у Михеила Саакашвили? Кем он заменит тех коррумпированных прокуроров, которых будет выгонять или менять? Он пригласит их из Великобритании или Польши? Где их взять? Из Грузии привезет или в Украине из какого-то института или университета?" – отметил экс-глава ГПУ.

"Надо иметь не только ум, но и опыт. Когда мы начинали работать в прокуратуре, все четко понимали, что пока ты 5 лет не отработаешь следователем, 2-3 года не отработаешь помощником прокурора в судах, в надзоре, ты не будешь прокурором, тебя не назначат на самостоятельную процессуальную должность. Потому что опыта нет. И это работало. Человек занимал должность, четко понимая все движение уголовного производства", – объяснил он.

В то же время, сам Пискун уточнил, что не претендует на то, чтобы в четвертый раз возглавить Генпрокуратуру Украины.

Михеил Саакашвили kommersant.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко предположил, что Михеил Саакашвили после возвращения в Украину может претендовать на должность премьер-министра или генерального прокурора.

В свою очередь, известный адвокат Николай Полозов предположил, что в Украине Саакашвили столкнется с уголовным преследованием.

Программу "Острый вопрос" смотрите каждый понедельник и четверг в 17:30 на ObozTV.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!