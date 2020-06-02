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2 июня • обновлено в 18:42
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Саакашвили сорвался из-за вопроса о его реформах. Видео

2.3т
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Глава Исполнительного совета реформ Михеил Саакашвили провел онлайн-встречу с представителями бизнеса, во время которого он вышел из себя, отвечая на вопрос одного из участников.

Ему задали вопрос о том, когда можно будет увидеть "конкретные дела" касательно реформ политика. В ответ Саакашвили заявил, что ему надоели подобные упреки и предложил украинцам самим что-то делать для изменений в стране (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Михеил Саакашвили

Михеил Саакашвили

censor.net.ua

"А когда у вас будут дела конкретные? Что значит дела конкретные? Пошли все к черту, кто так думает. Надоело мне это… мол назначили, когда будут дела. Сами шевелите руками, все в ваших руках. К чертовой матери! Сколько можно (говорить): "Мы так надеялись, а он разочаровал". А может вы сами пошевелитесь?" – сказал политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михеил Саакашвили изменил название Национального совета реформ на "Офис простых решений и результатов". Политик заявил, что эффективные изменения – это просто.

Также он призвал бизнесменов присылать свои предложения касательно изменений к закону о борьбе с уклонением от уплаты налогов, который на днях вступил в силу.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Реформы в Украине
Персона
Михеил Саакашвили
Место
Украина
Тег
Национальный совет реформ Украины
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