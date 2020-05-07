Официально: Зеленский издал указ о назначении Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михеила Саакашвили руководителем Исполнительного комитета реформ.

Соответствующий Указ № 169/2020 "Вопросы Национального совета реформы и Исполнительного комитета реформ" был подписан президентом 7 мая, сообщили в ОП.

"Искренне поздравляю Михеила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны", – отметил Зеленский.

Михеил Саакашвили UA.News

Также этим указом президент назначил Александра Ольшанского заместителем председателя Исполнительного комитета реформ.

Документом вносятся изменения в указы главы государства о единой государственной политике реформ в Украине, обеспечении деятельности Национального совета реформ и Исполнительного комитета реформ и положении о Национальном совете реформ.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, Нацсовет реформ был создан в 2014 году пятым президентом Украины Петром Порошенко. Однако его последнее заседание состоялось еще 2 марта 2018 года. Тогда оно было посвящено изменениям в сфере валютного регулирования. В целом с момента своего существования Нацсовет реформ собирался 28 раз.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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