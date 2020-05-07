Главная Новости
7 мая • обновлено в 20:36
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Официально: Зеленский издал указ о назначении Саакашвили

20т
Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михеила Саакашвили руководителем Исполнительного комитета реформ.

Соответствующий Указ № 169/2020 "Вопросы Национального совета реформы и Исполнительного комитета реформ" был подписан президентом 7 мая, сообщили в ОП.

"Искренне поздравляю Михеила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны", – отметил Зеленский.

Михеил Саакашвили

Михеил Саакашвили

UA.News

Также этим указом президент назначил Александра Ольшанского заместителем председателя Исполнительного комитета реформ.

Документом вносятся изменения в указы главы государства о единой государственной политике реформ в Украине, обеспечении деятельности Национального совета реформ и Исполнительного комитета реформ и положении о Национальном совете реформ.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, Нацсовет реформ был создан в 2014 году пятым президентом Украины Петром Порошенко. Однако его последнее заседание состоялось еще 2 марта 2018 года. Тогда оно было посвящено изменениям в сфере валютного регулирования. В целом с момента своего существования Нацсовет реформ собирался 28 раз.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Дарья Дурова
Персоны
Михеил Саакашвили Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
политика Офис президента
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
60
27
Смешно
6
Интересно
15
Печально
15
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
ковпак сидор
ковпак сидор
ООСникам напрячься,барон трансплантации прибыл
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pollak John
Pollak John
" Головой " с большой буквы пишется .
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
ковпак сидор
ковпак сидор
Пам'ятай, чужинець, тут господар українець.падсталом
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Политика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:– названа новая дата.

    Подтвержденные случаи: 13 691.

    Вылечились: 2396. Умерли: 340.

  • В мире заболели уже более 3,8 миллиона человек, погибли – более 265 тысяч.

  • Рада приняла два важных законопроекта: о страховании медиков с COVID-19 и бесплатном тестировании.

  • Пик заболеваемости коронавирусом в Украине может сместиться на 10 дней – названа новая дата.

  • Россия ворвалась в топ-5 антирейтинга по коронавирусу: статистика стремительно растет.

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги