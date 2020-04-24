Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили опозорился из-за перевернутого флага Украины на встрече с фракцией "Слуга народа".

Жесткий прокол политика можно увидеть на кадрах его общения с журналистами, опубликованных на странице "4 канала" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Саакашвили пришел на встречу с нардепами с перевернутым флагом Украины Скриншот видео

В частности, Саакашвил приколол значок в виде государственного символа нашей страны на лацкан своего пиджака в перевернутом виде.

Последовательность цветов на украинском флаге – синий, а затем желтый. Однако на пиджаке скандального политика они размещены в обратной последовательности. Это говорит о том, что Саакашвили не знает, как выглядит символ государства, в правительстве которого он хочет работать.

Саакашвили пришел на встречу с нардепами с перевернутым флагом Украины Скриншот видео

Саакашвили пришел на встречу с нардепами с перевернутым флагом Украины Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

24 апреля Саакашвили прибыл на встречу со "Слугой народа", где рассказал о том, чем хочет заниматься, если станет вице-премьером по вопросам реформ. Его приоритеты – снижение давления на бизнес и переговоры с МВФ.

Однако президент Украины Владимир Зеленский не приехал на встречу экс-главы Одесской ОГА с нардепами от "Слуги народа" в КВЦ "Парковый". Голосов за его назначение вице-премьер-министром по вопросам реформ пока нет.

Народный депутат от "Слуги народа", глава комитета социальной политики Галина Третьякова рассказала, что Саакашвили не смог представить ни команду, ни конкретный план работы на встрече с парламентариями.

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