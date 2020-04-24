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24 апреля • обновлено в 14:00
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Саакашвили опозорился на встрече со "Слугой народа": пришел с перевернутым флагом

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Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили опозорился из-за перевернутого флага Украины на встрече с фракцией "Слуга народа".

Жесткий прокол политика можно увидеть на кадрах его общения с журналистами, опубликованных на странице "4 канала" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Саакашвили пришел на встречу с нардепами с перевернутым флагом Украины

Саакашвили пришел на встречу с нардепами с перевернутым флагом Украины

Скриншот видео

В частности, Саакашвил приколол значок в виде государственного символа нашей страны на лацкан своего пиджака в перевернутом виде.

Последовательность цветов на украинском флаге – синий, а затем желтый. Однако на пиджаке скандального политика они размещены в обратной последовательности. Это говорит о том, что Саакашвили не знает, как выглядит символ государства, в правительстве которого он хочет работать.

Саакашвили пришел на встречу с нардепами с перевернутым флагом Украины

Саакашвили пришел на встречу с нардепами с перевернутым флагом Украины

Скриншот видео

Саакашвили пришел на встречу с нардепами с перевернутым флагом Украины

Саакашвили пришел на встречу с нардепами с перевернутым флагом Украины

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Михеил Саакашвили
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
из инерьвью:"отодвигать алегархические интиресы..."смешной галстукоед
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