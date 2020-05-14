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14 мая • обновлено в 16:38
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Саакашвили объявил конкурс в Нацсовет реформ в Facebook: что хочет от кандидатов

2.1т
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Главы Исполнительного комитета реформ в Украине Михеил Саакашвили объявил конкурс на должности членов Национального совета реформ.

Объявление он сделал на своей странице в Facebook.

Саакашвили объявил конкурс в Нацсовет реформ

Саакашвили объявил конкурс в Нацсовет реформ

Кандидатам нужно заполнить Google-форму, в которой указать свои данные, прикрепить рекомендации с предыдущего места работы и записать короткое видео о себе.

Среди обязательных критериев к кандидатам:

  • владение английским языком на уровне выше среднего или свободное;

  • опыт работы по специальности от 5-ти лет.

В свою очередь, Нацсовет реформ предлагает рыночный уровень заработной платы и современный офис в центре Киева.

Заявку нужно подать до 23:00 18 мая. Начиная с 19 мая будут проводиться собеседования с потенциальными кандидатами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Михеил Саакашвили
Место
Украина
Тег
Национальный совет реформ Украины
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Киевский Красноармеец
Киевский Красноармеец
в колониях рабы должны разговаривать только на языке своих господ. Жители, говорящие на коренном языке подлежат утилизации. Это и есть "реформа".
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