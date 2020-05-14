Саакашвили объявил конкурс в Нацсовет реформ в Facebook: что хочет от кандидатов

Главы Исполнительного комитета реформ в Украине Михеил Саакашвили объявил конкурс на должности членов Национального совета реформ.

Объявление он сделал на своей странице в Facebook.

Саакашвили объявил конкурс в Нацсовет реформ

Кандидатам нужно заполнить Google-форму, в которой указать свои данные, прикрепить рекомендации с предыдущего места работы и записать короткое видео о себе.

Среди обязательных критериев к кандидатам:

владение английским языком на уровне выше среднего или свободное;

опыт работы по специальности от 5-ти лет.

В свою очередь, Нацсовет реформ предлагает рыночный уровень заработной платы и современный офис в центре Киева.

Заявку нужно подать до 23:00 18 мая. Начиная с 19 мая будут проводиться собеседования с потенциальными кандидатами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!