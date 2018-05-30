С Крымским мостом что-то не так: оккупанты подняли крик из-за разоблачения Украины

Оккупационные власти открестились от проблем с Крымским мостом, о которых сообщил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

По словам "вице-премьера правительства Крыма" Дмитрия Полонского, подобные заявления якобы продиктованы неприкрытой ненавистью со стороны Украины, передает РИА Новости.

"Фейковый руководитель несуществующего территориального образования под названием Автономная республика Крым в очередной раз выдает желаемое за действительное. Никаких проблем и неудобств нет и быть не может. Этот мост строился именно для того, чтобы снять все ограничения, в том числе транспортные и логические, и с этой задачей мост справился", — сказал Полонский.

"Наши украинские коллеги, мне кажется, уже заврались до такого состояния, что сами себе скоро верить перестанут. Все их заявления в отношении Крыма продиктованы абсолютно не прикрытой ничем ненавистью", — добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бабин заявил, что любой инцидент с торговым судном, идущим по Керченскому проливу, может привести к необратимым последствиям для Крымского моста.