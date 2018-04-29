Оккупанты устроили новое "шоу" на Крымском мосту: появилось видео

В аннексированном Крыму два боевых катера Черноморского флота России прошли под Крымским мостом.

Кадры прохода катеров опубликовал телеканал "Звезда".

Сообщается, что катера (один – десантный "Д-199" проекта "Серна", второй – противодиверсионный "Раптор") вышли с базы ВМС в Новороссийске. Боевые корабли направились в Ростов-на-Дону для участия в празднике в честь 100-летия Южного военного округа РФ.

Также появились первые кадры включения иллюминации Крымского моста. Их снял телеканал RT. Строители разместили синюю подсветку на автомобильной арке.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в сети появилось свежее видео, демонстрирующее готовность Крымского моста.