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Оккупанты устроили новое "шоу" на Крымском мосту: появилось видео

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В аннексированном Крыму два боевых катера Черноморского флота России прошли под Крымским мостом.

Кадры прохода катеров опубликовал телеканал "Звезда".

Сообщается, что катера (один – десантный "Д-199" проекта "Серна", второй – противодиверсионный "Раптор") вышли с базы ВМС в Новороссийске. Боевые корабли направились в Ростов-на-Дону для участия в празднике в честь 100-летия Южного военного округа РФ.

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Также появились первые кадры включения иллюминации Крымского моста. Их снял телеканал RT. Строители разместили синюю подсветку на автомобильной арке.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в сети появилось свежее видео, демонстрирующее готовность Крымского моста.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Объекты
Керченский мостКрымский мостКрымНовости Крыма
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