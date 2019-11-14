Давит Коломойский? С эфира "1+1" внезапно сняли скандальный сюжет о "слуге народа"

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский по неизвестной причине убрал из эфира расследование по своему коллеге по политсиле Николае Тищенко.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале бывший парламентарий Сергей Лещенко, обратив внимание на то, что причиной, вероятно, стало давление владельца канала "1+1" бизнесмена Игоря Коломойского.

Так, в понедельник, 11 ноября, в эфире "1+1" весь день анонсировалось сенсационное расследование о Тищенко, его переписке с пранкером "Джокером" и коррупционных выплатах внутри парламента. Сюжет должен был выйти в эфире программы Дубинского “Дубинизмы”.

С эфира "1+1" внезапно сняли сюжет о Тищенко

Однако в передаче не было ни слова о Тищенко. Сюжет изъяли без какого-либо объяснения.

"Самой очевидной причиной удаления из эфира готового расследования по Тищенко является давление на работу редакции владельца "1+1" Игоря Коломойского", – сделал вывод Лещенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Коломойский выразил уверенность, что сохранит влияние в Украине, поскольку никто не сможет забрать у него "1+1".

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