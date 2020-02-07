Рынок земли: украинцы поддержали легализацию и референдум

Украинцы поддержали легализацию продажи сельскохозяйственных земель и референдум по этому поводу.

Это стало известно из опроса в студии "Свободы слова с Савиком Шустером".

После продолжительных дискуссий, ведущий Савик Шустер обратился к залу с двумя вопросами. Первый - поддерживают ли они идею референдума насчет продажи с/г земель. Согласно результатам, 83% зрителей за это и только 17% - против.

Практически аналогичные результаты показал и второй опрос - насчет легализации продажи с/г земель: 84% за и 16% против.

Данные опроса в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" Скриншот прямой трансляции "Свободы слова с Савиком Шустером"

Данные опроса в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" Скриншот прямой трансляции "Свободы слова с Савиком Шустером"

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.

Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут покупать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.

Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

Украинцы вышли с протестом против открытия рынка земли.

Зеленский обратился к украинцам, объяснив, зачем нужна продажа земли.

12 ноября в Верховной Раде не состоялось голосование за законопроект о рынке земли из-за разногласий внутри фракции "Слуга народа".

Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли (№2178-10) в первом чтении. Таким образом, уже в октябре 2020 года, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.

Ко второму чтению в законопроект о рынке земли внесли 4 тысячи правок. Процедуру рассмотрения данных поправок определят в сессионном зале.

До этого Арахамия признавал, что голосование за земельный закон может затянуться. Однако, по его словам, 6 февраля в парламенте ожидалась “земельная ночь”. Отмечалось, что нардепы намерены голосовать “до победы” и планируют завершить работу к 3-4 утра пятницы.

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