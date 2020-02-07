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8 февраля • обновлено в 07:39
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Рынок земли: украинцы поддержали легализацию и референдум

2.1т
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Украинцы поддержали легализацию продажи сельскохозяйственных земель и референдум по этому поводу.

Это стало известно из опроса в студии "Свободы слова с Савиком Шустером".

После продолжительных дискуссий, ведущий Савик Шустер обратился к залу с двумя вопросами. Первый - поддерживают ли они идею референдума насчет продажи с/г земель. Согласно результатам, 83% зрителей за это и только 17% - против.

Практически аналогичные результаты показал и второй опрос - насчет легализации продажи с/г земель: 84% за и 16% против.

Данные опроса в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером"

Данные опроса в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером"

Скриншот прямой трансляции "Свободы слова с Савиком Шустером"

Данные опроса в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером"

Данные опроса в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером"

Скриншот прямой трансляции "Свободы слова с Савиком Шустером"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.

  • Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут покупать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.

  • Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

  • Украинцы вышли с протестом против открытия рынка земли.

  • Зеленский обратился к украинцам, объяснив, зачем нужна продажа земли.

  • 12 ноября в Верховной Раде не состоялось голосование за законопроект о рынке земли из-за разногласий внутри фракции "Слуга народа".

  • Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли (№2178-10) в первом чтении. Таким образом, уже в октябре 2020 года, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.

  • Ко второму чтению в законопроект о рынке земли внесли 4 тысячи правок. Процедуру рассмотрения данных поправок определят в сессионном зале.

  • До этого Арахамия признавал, что голосование за земельный закон может затянуться. Однако, по его словам, 6 февраля в парламенте ожидалась “земельная ночь”. Отмечалось, что нардепы намерены голосовать “до победы” и планируют завершить работу к 3-4 утра пятницы.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персона
Савик Шустер
Место
Украина
Тег
референдум
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lipatov serega
lipatov serega
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Николаев Олег
Николаев Олег
Конечно, революция 1917 года обнулила все права на землю. Ведь почти вся Украина до революции была в собственности польских помещиков. Вишнивецкие, ещё какие-то казлы. Но ведь Ленина на Украине презирают. Он непопулярен. Ребята, хай вам щастыть (сарказм).
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
как манипулируют народом и промывают мозги при либеральном фашизме через зомбоящик и специально подготовленные средства массовой Дезинформации https://www.youtube.com/watch?v=MQ8qMim7eIQ
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