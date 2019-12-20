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21 декабря • обновлено в 00:06
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В Раде пришли к договоренности по продаже земли в Украине: Разумков раскрыл суть

1.5т
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В пятницу, 20 декабря, все фракции и группы Верховной Рады договорились о совместной подготовке законопроекта об обороте земли сельскохозяйственного назначения ко второму чтению.

Такое заявление сделал спикер парламента Дмитрий Разумков в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Нужно отдать должное, что сегодня подписан меморандум всеми депутатскими фракциями и группами и достигнуты договоренности, в рамках которых мы будем работать во время подготовки этого очень важного законопроекта ко второму чтению", – заявил глава парламента.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "Слуге народа" заверили, что могут проголосовать за запуск рынка земли в Украине до конца 2019 года только в том случае, если профильный комитет успеет рассмотреть все правки к законопроекту.

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Свобода слова Савика Шустера Рынок земли в Украине
Персоны
Дмитрий Разумков Савик Шустер
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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