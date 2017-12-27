"Русский мир" - нацизм: КремльТВ привело в ярость заявление экс-премьера Украины

На телеканале "Россия 1" устроили истерику из-за высказывания бывшего премьер-министра Украины (2005-2006) Юрия Еханурова о "русском мире".

Заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин не смог сдержать эмоций от слов Еханурова о том, что историки должны поставить нацизм, коммунизм и "русский мир" в один ряд.

"Это заявление является пропагандистским, поскольку задача нынешних властей Украины - максимально разорвать все связи с прошлой историей", - заявил Афонин.

"Весь ваш экономический потенциал в Украине построенный в советское время, причем не только трудом украинцев, но и всего населения Советского Союза. Поэтому это пропагандистский шаг, направленный на разделение", - уверен россиянин.

Как сообщал "Обозреватель", Юрий Ехануров заявил, что нужно объявить Российскую Федерацию страной-агрессором, а также разорвать с ней дипломатические отношения. Такие высказывания бывшего украинского премьер-министра довели фанатов "русского мира" до истерики.