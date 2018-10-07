"Русские не остановятся": в ЕС запаниковали из-за угрозы Кремля

Россия во главе с президентом Владимиром Путиным несет угрозу Европейскому Союзу, подрывая все, что только может.

К такому выводу пришел председатель Европейского совета Дональд Туск, передает DW. Политик признал, что одна из основных угроз ЕС - агрессивная политика России.

"Наша проблема — это Россия, которая подрывает в Европе все что может. Я могу привести многочисленные примеры, чтобы доказать, что русские не остановятся ни перед чем, чтобы ослабить европейское единство", — заявил Туск.

Европолитик также обеспокоен вмешательством России в кампанию в ходе британского референдума по Brexit, а также конфликта вокруг выступающей за независимость Каталонии с Мадридом. Отдельное внимание Дональд Туск уделил и результатам выборов в парламент Латвии.

По словам Туска, речь может идти "о поворотном моменте для региона - моменте, который планировался в Кремле, а не в Европе".

"Если для кого-то основным политическим приоритетом и является расколоть Европу, то это, безусловно, Россия", - подчеркнул председатель Европейского совета.

Как писал OBOZREVATEL, на парламентских выборах в Латвии, по предварительным итогам подсчета голосов, одержала победу пророссийская партия "Согласие", но она все равно останется в оппозиции.