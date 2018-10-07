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"Русские не остановятся": в ЕС запаниковали из-за угрозы Кремля

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Россия во главе с президентом Владимиром Путиным несет угрозу Европейскому Союзу, подрывая все, что только может.

К такому выводу пришел председатель Европейского совета Дональд Туск, передает DW. Политик признал, что одна из основных угроз ЕС - агрессивная политика России.

"Наша проблема — это Россия, которая подрывает в Европе все что может. Я могу привести многочисленные примеры, чтобы доказать, что русские не остановятся ни перед чем, чтобы ослабить европейское единство", — заявил Туск.

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Европолитик также обеспокоен вмешательством России в кампанию в ходе британского референдума по Brexit, а также конфликта вокруг выступающей за независимость Каталонии с Мадридом. Отдельное внимание Дональд Туск уделил и результатам выборов в парламент Латвии.

По словам Туска, речь может идти "о поворотном моменте для региона - моменте, который планировался в Кремле, а не в Европе".

"Если для кого-то основным политическим приоритетом и является расколоть Европу, то это, безусловно, Россия", - подчеркнул председатель Европейского совета.

Как писал OBOZREVATEL, на парламентских выборах в Латвии, по предварительным итогам подсчета голосов, одержала победу пророссийская партия "Согласие", но она все равно останется в оппозиции.

Персона
Дональд Туск
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
С днем pождения ,Владимиp Владимиpович!
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Европейцы явные тугодумы. Вредоносность - национальная скрепа рашки и была всегда.
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не все, вашу и украинскую педерастию трогать не будем. Размножайтесь через жопу спокойно, уроды.
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