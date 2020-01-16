Нині активно дебатується питання часу розгляду проекту змін до Конституції щодо децентралізації поданого Зеленським. При цьому депутати й експерти чомусь не беруть до уваги сам факт законності реєстрації законопроекту Зеленського анологічного проекту Порошенка.

Отож, до історії питання.

1.07.2015 р. - Президент Порошенко вносить проект змін до Конституції (щодо децентралізації влади);

15.07.2015 р. - Порошенко подає доопрацьований проект на заміну;

16.07.2015 р.- включено до порядку денного;

16.07.2015р.- направлено на висновок до КС;

31.08.2015р.- вручено висновок КС;

31.08.2015 р. - попередньо схвалено ВР;

10.12.2015 р. - подання Комітету проприйняття остаточно як закон.

Далі стало очевидно, що даний законопроект Порошенка не має шансів отримати 300 голосів, тому було подано звернення до КС, який оперативно ухвалив рішення про те,що остаточне схвалення змін до Конституції на черговій наступній сесії означає будь-яку наступну чергову. І справа була поставлена на паузу. Але нині не про дивне рішення КС.

29.08.2019 року з’явилася інформація про відкликання цього законопроекту президентом Зеленським?!

А 13.12.2019 року вже зареєстровано новий проект Закону про внесення змін до Конституції ( щодо децентралізації влади),який аналогічний проекту Порошенка не лише за назвою, а й за змістом!

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Виникає питання:

Президент Зеленський і Голова ВР Разумков діяли законно?

Відповідь: незаконно!

Стаття 105 Регламенту ВР чітко визначає, що відкликання законопроектів Президентом можливе лише до моменту ухвалення його у першому читанні!

Стаття 144 теж не дає права Президенту відкликати свої законопроект після отримання висновку КС, а тим паче після попереднього схвалення!

Як законно діяти нині:

ВР не мала права давати дозвіл Президенту відкликати законопроект Порошенка, який вже став законопроектом ВР і відповідно реєструвати новий законопроект Зеленського з аналогічною назвою та змістом!

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Саме тому, ВР зобов’язана завершити розгляд конституційних змін ( проект 2217а) що пройшли всі конституційно та регламентно визначені процедури до моменту остаточного голосування. І лише після ухвалення або відхилення цього законопроекту розглядати новий аналогічний.

Але увага!

Є ще один важливий момент - стаття 158 визначає, що законопроект про внесення змін до Конституції України, який розглядався ВР, і закон не був підтриманий , може бути поданий до ВР не раніше, ніж через рік з моменту прийняття рішення щодо цього законопроекту.

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