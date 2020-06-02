Приглашение РФ на саммит Большой семерки (G7) лишь подтвердит эффективность политики Москвы в подавлении демократических стран.
Об этом в комментарии для "УНН" сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко. Она напомнила, что Россию исключили из G7 за вторжение на Донбасс и аннексию Крыма, а также других нарушений международного права.
"По состоянию на 2020 год РФ продолжает вышеупомянутые деструктивные действия. Приглашение РФ на саммит Группы Семи даже в статусе гостя станет для Кремля подтверждением эффективности политики давления в отношениях с демократическими странами, а также будет использовано российской пропагандой для продвижения нарратива о возвращении Запада к "business as usual" в отношениях с РФ", – отметила спикер министерства.
Дональд Трамп
Зеленко подчеркнула, что участие России даже в качестве гостя на саммите, позволит российской дипломатии добиваться восстановления статуса в Большой семерки и смягчения международных санкций.
"Украина рассчитывает, что на саммите Группы Семи в США будет подтверждена солидарность с Украиной в защите ее суверенитета и территориальной целостности, а также дальнейшем осуществлении реформ", – подытожила Зеленко.
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