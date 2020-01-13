Россия внезапно убрала пограничников возле побережья Крыма: что произошло

ФСБ России упростила порядок выхода в море прогулочных и рыболовных судов в девяти аннексированных крымских прибрежных районах Черного моря.

Изменения якобы должны поспособствовать более комфортному отдыху крымчан и гостей полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе "пограничного управления ФСБ" по региону, передает "Крыминформ".

Отмечается, что для таких целей даже были внесены изменения в действующее законодательство об определении участков (районов) внутренних вод, в пределах которых устанавливается пограничный режим.

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Поправки в частности коснулись перечня участков таких внутренних морских вод: мыс Прибойный – мыс Тарханкут, мыс Урет – точка к северо-западу от мыса Евпаторийский, мыс Евпаторийский – мыс Лукулл – мыс Херсонес, мыс Фиолент – мыс Айя – надводный камень у мыса Сарыч – мыс Николая – мыс Троицы, мыс Опасный – мыс Айтодор – мыс Аю-Даг, мыс Чикен – мыс Меганом, мыс Толстый – мыс Киик-Атлама – мыс Чауда, мыс к востоку от мыса Чауда – скалы Корабль-Камень – мыс Кыз-Аул.

"Вступление изменений в законную силу будет способствовать более комфортному отдыху жителей и гостей полуострова, а также осуществлению прибрежного рыболовства", – подчеркнули в сообщении.

Карта c-inform.info

При этом поясняется, что если капитан того или иного судна решит выйти за пределы указанных зон, то он обязательно должен будет соблюдать правила пограничного режима, которые были "утверждены приказом ФСБ РФ от 15 октября 2012 года №515".

Стоит добавить, что до этого владельцы плавательных средств, чтобы отойти от берега на морскую прогулку по бухте или по популярному морскому туристическому маршруту с выходом из нее, должны были уведомлять о своих намерениях пограничный орган.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший подполковник КГБ Владимир Попов заявил, что президент РФ Владимир Путин аннексировал украинский Крым ради Черного моря, которое может обеспечить выход российскому военному флоту в Атлантический океан.

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