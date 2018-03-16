Россия вне закона: Совбез ООН подтвердил, что Крым - это Украина

Подавляющее большинство государств-членов Совета безопасности ООН выразило полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и отметило незаконные действия РФ в Крыму.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Постоянного представительства Украины при ООН по результатам заседания Совбеза Организации по Крыму, которое состоялось 15 марта.

"Проведение заседания показало, что временная российская оккупация Автономной Республики Крым и города Севастополь продолжает находиться в поле зрения международного сообщества и на активной повестке дня Совбеза ООН", - говорится в сообщении.

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Заседание Совета Безопасности ООН проходило по формуле Арриа. Такие заседания проводятся с целью предоставления членам Совета возможности получить информацию по тому или иному вопросу от широкого круга участников, которые обычно лишены возможности быть заслушанными Советом Безопасности.

Эти заседания могут проводиться в закрытом (с участием только членов СБ ООН) и открытом (для всех государств-членов ООН) форматах и позволяют участниками вести прямой диалог с представителями правительств, международных организаций и негосударственными авторами по вопросам, входящим в сферу компетенции СБ ООН.

Как сообщал "Обозреватель", 14 марта президент РФ Владимир Путин осуществил официальный визит в аннексированный Крым. В частности, он побывал на Керченском мосту.

Кроме того, он выступил с циничной речью перед местными жителями. "Благодаря вашему решению Севастополь и Крым вернулись в родной дом, в дом нашей общей родины.", - сказал глава РФ.

В ответ на это Государственный департамент США обнародовал заявление, в котором напомнил, что Крым - это Украина.