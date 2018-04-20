Россия сообщила о разрыве информационного сотрудничества с Украиной

Российская Федерация 20 апреля заявила о разрыве действие соглашения с Украиной о сотрудничестве в области информации.

Об этом говорится в официальном сообщении российского МИД.

Документ был подписан в феврале 1998 года. Стороны тогда договорились способствовать созданию благоприятных условий для широкого и свободного распространения информации и содействовать сотрудничеству между СМИ двух стран.

Напомним, 19 апреля Администрации президента Украины при участии главы государства Петра Порошенко провели заседание Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны.

Во время заседания СНБО по поручению Порошенко запустили систему противодействия антиукраинскому вещанию. Оборудование позволит заблокировать более 40 телеканалов РФ и сепаратистов.

Как сообщал "Обозреватель", 21 марта Кабинет министров Украины прекратил действие программы экономического сотрудничества с Российской Федерацией на 2011-2020 годы.

Ранее МИД Украины предложил выйти из СНГ и разорвать дружбу с Россией.