Россия отгородилась в Крыму ''стеной'': что стряслось и как ответит Украина

Россия продолжает хозяйничать в оккупированном Крыму — полуостров отгородили от Украины забором. Новое заграждение растянулось на 60 километров, прикрывая фактически весь Перекопский перешеек, разделяющий полуостров и материковую Украину. “Стена” оборудована камерами наблюдения, датчиками и пунктами дозора.

Почему россияне строят забор и как будет реагировать Украина — разбирался OBOZREVATEL.

В чем суть?

На границе с материковой Украиной власти оккупированного Крыма обустроили забор. Планирование объекта началось еще в 2015 году, сейчас же строительство фактически завершено.

"Завершилось плановое строительство рубежа инженерно-технических сооружений и настройка сложнейшей системы сигнализационных датчиков в районе Перекопского перешейка", — пишет пресс-служба так называемого крымского пограничного управления ФСБ.

Главная цель новой фортификационной системы — физически перекрыть весь участок временной границы и осуществлять регулярный контроль за приграничными районами.

ФСБ России показала стену на въезде в Крым.



Металлическая конструкция должна защитить аннексированный полуостров от диверсий, контрабанды запрещенных веществ, табака, алкоголя и оружия pic.twitter.com/b8tlDwmSJN — Крым. Реалии (@krymrealii) 28 декабря 2018 г.

Как утверждают российские силовики, протяженность объекта — 60 километров. Стена полностью оснащена датчиками, камерами и пунктами наблюдения.

"Рубеж инженерных сооружений состоит из нескольких типов заграждения протяженностью более 60 километров и размещенных на нем нескольких сотнях датчиков различного типа действия, расположенных как скрытым, так и открытым способом, а также оснащенных системами телевизионного видеонаблюдения, включающих тепловизионную аппаратуру для обеспечения более эффективного контроля за местностью в темное время суток и в условиях плохой видимости", — утверждают оккупанты.

В частности, были установлены два сигнализационных комплекса. В Государственной пограничной службе Украины подтвердили появление забора на админгранице с оккупированным Крымом, который при этом не видно с материковой части страны.

"Эту конструкцию не видно с материковой Украины, то есть она расположена больше в глубине. По имеющейся информации, конструкция довольно "сырая". Там устанавливались приборы, которые еще не апробированы и только недавно разработаны", — сказал спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

Какова реакция Украины?

В Министерстве иностранных дел Украины уже заявили, что ответственность кремлевского оккупационного режима за преступления неизбежна. К сожалению, реальных рычагов влияния на военную доктрину РФ, как показывает практика, нет.

По словам военного эксперта Олега Старикова, в нынешней ситуации Украина должна снова же обращать внимание международного сообщества на такие нарушения.

“Россия же считает полуостров своим, поэтому они и ограждают границу стеной, делают укрепления, подтягивают войска. Украина считает территорию своей, но временно оккупированной. Если мы начнем ограждаться от Крыма, то мы таким образом легитимизируем оккупационную власть. По моему мнению, о факте укрепления границы со стороны РФ нужно информировать всех международных партнеров Украины. Только через такое давление можно что-то сделать”, — рассказал OBOZREVATEL Стариков.

Граница между США и Мексикой

Вариант построить альтернативную “стену” на границе отметает и экс-спикер Генштаба АТО Владислав Селезнев. Он подчеркнул, такое масштабное строительство не решит проблему. Тем более у нашей страны уже есть неудачный опыт таких проектов.

“Украина имела опыт строительства “стены” на границе с РФ, все мы хорошо помним, чем это завершилось. Поэтому сейчас вести разговор о строительстве подобных сооружений нет смысла. Но мировой опыт показывает, время от времени эти сооружения выполняют защитную роль. Можно вспомнить сооружения между Турцией и Сирией, Мексикой и США. Примеров много, но решит ли это проблему — вопрос двузначный. Самый мощный элемент зашиты — эффективные действия ВСУ. Если противник знает, что он получит “по зубам” при проникновении на нашу территорию, то это и есть эффективная “стена””, — уверен экс-спикер Генштаба.

Как Россия вооружает Крым и почему?

Причина таких действий проста — Россия считает Крым своей территорией и стремится максимально военизировать ее. По мнению стратегов Кремля, мощное вооружение и десятки тысяч солдат могут быть как сдерживающим фактором, так и возможным плацдармом для наступления на Украину.

Стоит отметить, с момента оккупации Крыма в 2014 году российская армия существенно усилила свое военное присутсвие в регионе. OBOZREVATEL неоднократно писал о перемещении войск в регионе. В конце ноября 2018 года стало известно, что в оккупированную Керчь переместили антикорабельные береговые комплексы “Бал”.

30 ноября Министерство по вопросам внутренне перемещенных лиц и временно оккупированных территорий Украины (МинВОТ) опубликовало снимки спутника, на которых зафиксировано скопление военной техники.

На аэродроме Бельбек около Севастополя обнаружено около 24 единиц самолетов истребительной авиации, среди которых 16 самолетов Су-27 различной модификации, 8 самолетов МиГ-29, а также около 150 единиц специальной автомобильной и военной техники.

В тот же день Минобороны РФ сообщило о размещении на оккупированном полуострове дивизиона зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С", предназначенных для усиления противовоздушной обороны. Эти маневры были сделаны буквально через несколько дней после атаки на украинские корабли в Черном море.

Россия вооружает Крым

Настоящую тревогу вызывает и возможное размещение ядерного оружия на полуострове. Есть информация, что бывшее хранилище оружия массового поражения под Кизилташем, между Феодосией и Судаком, приведено в порядок.