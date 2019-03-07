На аннексию Крыма закроют глаза? В НАТО сделали заявление о членстве Украины

НАТО не согласится на постоянное препятствие России и на ее бесконечные возможности блокировать решения Украины, заинтересованной во вступлении в Альянс.

Россия оккупировала часть территории Украины, а на востоке страны погибло 10 тыс. человек. Это крупные проблемы в двусторонних отношениях в самой тяжелой форме. И если Россия ведет себя так, а не иначе, то Альянс с этим согласен не будет, сказал в интервью OBOZREVATEL экс-директор инфорбюро НАТО в Москве Роберт Пшель, отвечая на вопрос, станет ли аннексия Крыма препятствием для Украины при вступлении в НАТО.

НАТО и Украина 24tv.ua

"В документе по расширению НАТО есть пункт, что страна-кандидат на вступление максимально должна решить свои проблемы. НАТО не хотел бы принимать страну, которая находится в крупном споре со своим соседом или членом НАТО. Но с другой стороны, Альянс не согласится на постоянное препятствие другой стороны конфликта, которая устроила крупные проблемы в двусторонних отношениях в самой тяжелой форме, а именно оккупировала часть территории. Не забываем, что на востоке Украины погибло 10 тыс. человек и до сих пор гибнут. И если другая сторона конфликта ведет себя так, а не иначе, то это дает ей бесконечные возможности блокировать решения, принадлежащие стране, заинтересованной во вступлении в НАТО. Альянс на это не согласится", — отметил Пшель.

При этом чиновник не конкретизировал, на какие именно шаги может пойти Альянс в случае с аннексией Крыма, если Украина твердо решит вступать в НАТО. Как ответ на такой вопрос, Пшель привел пример США, которые много лет не признавали включение в состав Советского Союза стран Балтии.

"Да, де-факто это было, но с точки зрения международного права, США не признавали. И когда через много лет Эстония, Литва и Латвия снова стали независимыми странами, через несколько лет они вступили и в НАТО, и в ЕС. Принципы имеют значение. Партнерство между НАТО и Украиной важно и для Украины, и для НАТО, и для перспектив будущего Украины. Я думаю, что мы находимся на хорошем пути, но куда он нас приведет — это уже другой вопрос", — отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия инвестирует огромные суммы не только в свою оборону, но и во многие наступательные системы, создавая ракеты, способны нести ядерные боеголовки.

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