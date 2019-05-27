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Победа Украины над Россией в трибунале ООН: в Кремле сделали скандальное заявление

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В России не намерены менять свою позицию относительно военнопленных украинских моряков, захваченных осенью 2018 года при выходе из Керченского пролива. Страна не собирается освобождать их даже после решения международного морского трибунала ООН.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии "Ведомостям" заявил, что позиция Кремля останется неизменной до решения суда в России.

"Позиция не может измениться. Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе и состояться суд", – заявил Песков.

Напомним, что 25 мая трибунал ООН постановил немедленно освободить украинцев и три захваченных корабля, а также и России, и Украине предоставить в суд отчет об исполнении временных мер до 25 июля.

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В то же время в МИД РФ заявили, что предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву процедуры разрешения споров неприменимы к "инциденту в Керченском проливе".

Адвокат пленных моряков Николай Полозов сообщил, что игнорирование решения может повлечь дополнительный экономический удар по РФ.

Военнопленные

Военнопленные

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Место
Украина
Тег
Керченский пролив

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