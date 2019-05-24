"Битвы впереди!" Президент ПАСЕ пошла на поводу у России, в Украине ответили

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мари-Паскье призвала депутатов принять изменения в регламент, что помогут вернуть российскую делегацию.

Она предложила утвердить соответствующую резолюцию в начале июня, пишет "Европейская правда". Таким образом она поддержала решение о том, что РФ имеет право голосовать за нового Генсека ПАСЕ на выборах в июне.

"Ассамблея все еще должна принять некоторые решения, в том числе и о том, когда и при каких условиях национальные делегации могут быть представлены в Ассамблее, в рамках возможного рассмотрения полномочий России, Боснии и Герцеговины на протяжении нашей июньской сессии", – ответила Лилиан Мари-Паскье.

Лилиан Мари Паскье 1TV

По нынешнему регламенту Россия не имеет права принимать участие в июньской сессии, поскольку списки делегаций должны были подать в январе, а Россия этого не сделала.

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев также уточнил, что большинство выступающих на постоянном комитете отнеслись к идее возвращения России критически. Однако еще больше было тех, кто промолчал и не выразил свою точку зрения.

Арьев подчеркнул, что резко против высказался шотландский Лорд Фоукс, который спросил, была ли такой же реакция, если бы оккупировали часть Финляндии, Норвегии или Франции.

"У нас битвы впереди 3, 24 и 25 июня. Но теперь, очевидно, без поддержки главного, кто отвечает за внешнюю политику (украинского президента Владимира Зеленского. – Ред.)", – высказался Арьев.

Как писал OBOZREVATEL, 17 мая Комитет министров Совета Европы поддержал позицию, что все страны-члены, в том числе Россия, должны голосовать на выборах нового генсека в июне. Украина голосовала против этого решения и считает его позорным и спорным.

В свою очередь постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба назвал позорным решение комитета.

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