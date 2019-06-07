"Россия должна взять под контроль!" Зеленский вляпался в скандал из-за Донбасса

Заявление на сайте президента Украины Владимира Зеленского о потере Россией контроля над наемниками на Донбассе может означать снятие ответственности за смерти украинских военных.

Такую точку зрения высказала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook. Она также предположила, что вскоре это заявление может исчезнуть с президентского сайта.

"Зеленский надеется, что российская сторона восстановит свой контроль над подразделениями! Речь идет о контроле над оккупационными войсками, и Зеленский надеется, что РФ не уйдет, не заберет свое оружие и технику с украинской земли, не выведет наемников, а восстановит контроль", – возмутилась парламентарий.

По ее мнению, после такого официального обращения должны последовать извинения и опровержения. Свое возмущение также высказал народный депутат Владимир Арьев.

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Напомним, что в сообщении говорилось: "Вопиющее нарушение Минских соглашений – применение артиллерии – свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями".

Как писал OBOZREVATEL, соответствующее заявление на сайте АП Зеленского появилось после обстрела в ночь на 7 июня в Донецкой области. В результате атаки погибли два украинских военных, еще восемь были ранены.

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