ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

"Россия должна взять под контроль!" Зеленский вляпался в скандал из-за Донбасса

Читать материал на украинском

Заявление на сайте президента Украины Владимира Зеленского о потере Россией контроля над наемниками на Донбассе может означать снятие ответственности за смерти украинских военных.

Такую точку зрения высказала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook. Она также предположила, что вскоре это заявление может исчезнуть с президентского сайта.

"Зеленский надеется, что российская сторона восстановит свой контроль над подразделениями! Речь идет о контроле над оккупационными войсками, и Зеленский надеется, что РФ не уйдет, не заберет свое оружие и технику с украинской земли, не выведет наемников, а восстановит контроль", – возмутилась парламентарий.

Новости
"На Донбассе – гражданский конфликт": скандальный экс-регионал поддержал Зеленского

По ее мнению, после такого официального обращения должны последовать извинения и опровержения. Свое возмущение также высказал народный депутат Владимир Арьев.

Иллюстрация

Иллюстрация

Напомним, что в сообщении говорилось: "Вопиющее нарушение Минских соглашений – применение артиллерии – свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями".

Как писал OBOZREVATEL, соответствующее заявление на сайте АП Зеленского появилось после обстрела в ночь на 7 июня в Донецкой области. В результате атаки погибли два украинских военных, еще восемь были ранены.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Персоны
Ирина ГеращенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
19
4
Смешно
1
Интересно
7
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Эта ведьма пока не сдохнет, будет возмущаться существованию людей)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel