"Россия боится майданов!" Портников объяснил, зачем Москва "закатала под асфальт" оппозиционеров

Российское руководство после событий в Украине 2013-2014 годов опасается "майданов" в стране.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в блоге на сайте "Детали", комментируя расследование дела "о препятствовании работе" избирательных комиссий Москвы, к которым подключилась Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ РФ.

"Присутствие чекистов в расследовании, главная цель которого - запугать оппозиционных активистов, попытавшихся баллотироваться в Московскую городскую думу – нужно, чтобы выяснить источники "иностранного финансирования" и пресечь саму возможность столичного "Майдана", - отметил он.

"Достаточно посмотреть программы российского телевидения последних лет и заметить, сколько времени в политических передачах и новостях уделяется Украине и доказательству ее государственной несостоятельности. Достаточно вспомнить об аннексии Крыма и войне на Донбассе, чтобы увидеть, какие усилия приложил Кремль для того, чтобы убедить россиян в бессмысленности и рискованности любых "бунтов" против властей", - подчеркнул журналист.

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По его мнению, в борьбе Кремля и московской мэрии с оппозиционными политиками можно увидеть очевидную логику и понять, почему в происходящем участвует ФСБ.

"Успех украинских Майданов 2004-го и 2013-2014 годов связан не только с готовностью граждан протестовать против фальсификации выборов и отказа руководства страны от курса на европейскую интеграцию. В каждом случае народное движение опиралось на политическое представительство. Оппозиция была представлена в парламенте страны большими фракциями и могла участвовать в переговорном процессе с властями. Люди, которые приходили на эти переговоры, были не просто посланцами площади", - пояснил Портников.

Он добавил, что в России ничего такого и в помине нет, публичное поле страны практически выжжено, высокопоставленные политики прошлых лет, которые придерживаются альтернативных взглядов, не могут и мечтать о представительстве в Государственной Думе.

"Сам факт участия группы независимых кандидатов в выборах в Московскую городскую думу мог бы стать первым, пусть и очень робким шагом к формированию такой элиты. И тогда нужно согласиться, что "закатывая под асфальт" этих людей и не давая им возможности ни участвовать в выборах, ни протестовать против действий столичных избиркомов Кремль, действительно, предотвращает Майдан", - заключил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство иностранных дел Украины назвало Россию страной-изгоем за насилие над участниками мирного протеста.

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