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Мирослав Гай
Мирослав Гай
Военный журналистВсе статьи автора

Россия активно внедряет своих агентов в Украине

20.2т

Значит ситуация такая.

Прошел бриф СБУ.

ФСБ РФ провела ряд мероприятий по вербовке украинских гражданских активистов и бизнесменов.

Конкретно обвиняют, с доказательствами, некоего Тимофея Нагорного. Начал искать кто это. Бизнесмен, меценат, организатор молодежного то ли движения, то ли партии "Плечем к плечу".

У СБУ есть доказательства, что Нагорный был завербован ФСБ. Мало того, он, по его утверждению, имеет возможность "порешать" с закрытием уголовного дела в РФ за деньги, о чем сообщает на видео.

Мутная история.

Новости
Появился финансовый и политический козырь для наступления в Украине

Как следует из рассказа Нагорного, задача поставленная ему ФСБ, заключалась в создании политической партии, которая должна выступать против вступления Украины в НАТО и ЕС и за предание русскому языку статуса государственного.

Теперь очень странная история с депутатом Куприем. Виталий Куприй взял на поруки Тимофея Нагорного и рассказывает о "зраде" СБУ и преследовании активистов. Но вот нам показали фактически признание Нагорного в вербовке. Получается, что депутат взял на поруке агента ФСБ, а суд отпустил.

У нормального человека от такой информации крыша может уехать.

РФ активно внедряет агентов влияния на всех возможных уровнях.

Подкуп, шантаж, обман - вот их методы по попыткам взять контроль над социально-политической системой Украины.

Для этого им нужно максимальное количество своих людей на местах: в политике, церкви, СМИ, гражданском обществе, силовых структурах.

Нас ждут тяжелейшие два года. Украина вновь будет проходить экзамен на крепость государственного строя, единства нации, суверенитет и верность нашего геополитического выбора - стремлению в НАТО и ЕС.

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Автор
Мирослав ГайМирослав Гай
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Мирослава Гая
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Дудко Олег
Дудко Олег
Порошенко - резидент ФСБ, а Мирослав Гай -простой агент, вот и бесится.
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Три хохла-партизанский отряд с предателем. Так шо, хуле тут удивлятся. Скорее всего,автор сам шпилит на фсб и тиснул статью,что бы отвести от себя подозрения. Я бы ему, не доверял!
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Коваленко Вася
Коваленко Вася
Партия больше подходит "Жопа к жопе" ,а лидер Мирослав Хуй.
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