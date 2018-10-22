Значит ситуация такая.

Прошел бриф СБУ.

ФСБ РФ провела ряд мероприятий по вербовке украинских гражданских активистов и бизнесменов.

Конкретно обвиняют, с доказательствами, некоего Тимофея Нагорного. Начал искать кто это. Бизнесмен, меценат, организатор молодежного то ли движения, то ли партии "Плечем к плечу".

У СБУ есть доказательства, что Нагорный был завербован ФСБ. Мало того, он, по его утверждению, имеет возможность "порешать" с закрытием уголовного дела в РФ за деньги, о чем сообщает на видео.

Мутная история.

Новости Появился финансовый и политический козырь для наступления в Украине

Как следует из рассказа Нагорного, задача поставленная ему ФСБ, заключалась в создании политической партии, которая должна выступать против вступления Украины в НАТО и ЕС и за предание русскому языку статуса государственного.

Теперь очень странная история с депутатом Куприем. Виталий Куприй взял на поруки Тимофея Нагорного и рассказывает о "зраде" СБУ и преследовании активистов. Но вот нам показали фактически признание Нагорного в вербовке. Получается, что депутат взял на поруке агента ФСБ, а суд отпустил.

У нормального человека от такой информации крыша может уехать.

РФ активно внедряет агентов влияния на всех возможных уровнях.

Подкуп, шантаж, обман - вот их методы по попыткам взять контроль над социально-политической системой Украины.

Для этого им нужно максимальное количество своих людей на местах: в политике, церкви, СМИ, гражданском обществе, силовых структурах.

Нас ждут тяжелейшие два года. Украина вновь будет проходить экзамен на крепость государственного строя, единства нации, суверенитет и верность нашего геополитического выбора - стремлению в НАТО и ЕС.