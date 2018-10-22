Значит ситуация такая.
Прошел бриф СБУ.
ФСБ РФ провела ряд мероприятий по вербовке украинских гражданских активистов и бизнесменов.
Конкретно обвиняют, с доказательствами, некоего Тимофея Нагорного. Начал искать кто это. Бизнесмен, меценат, организатор молодежного то ли движения, то ли партии "Плечем к плечу".
У СБУ есть доказательства, что Нагорный был завербован ФСБ. Мало того, он, по его утверждению, имеет возможность "порешать" с закрытием уголовного дела в РФ за деньги, о чем сообщает на видео.
Мутная история.
Как следует из рассказа Нагорного, задача поставленная ему ФСБ, заключалась в создании политической партии, которая должна выступать против вступления Украины в НАТО и ЕС и за предание русскому языку статуса государственного.
Теперь очень странная история с депутатом Куприем. Виталий Куприй взял на поруки Тимофея Нагорного и рассказывает о "зраде" СБУ и преследовании активистов. Но вот нам показали фактически признание Нагорного в вербовке. Получается, что депутат взял на поруке агента ФСБ, а суд отпустил.
У нормального человека от такой информации крыша может уехать.
РФ активно внедряет агентов влияния на всех возможных уровнях.
Подкуп, шантаж, обман - вот их методы по попыткам взять контроль над социально-политической системой Украины.
Для этого им нужно максимальное количество своих людей на местах: в политике, церкви, СМИ, гражданском обществе, силовых структурах.
Нас ждут тяжелейшие два года. Украина вновь будет проходить экзамен на крепость государственного строя, единства нации, суверенитет и верность нашего геополитического выбора - стремлению в НАТО и ЕС.
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