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Роспуск Рады: Зеленский обратился с экстренной просьбой к Парубию

8.3тЧитать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский направил обращение спикеру Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой провести 22 мая внеочередное заседание парламента для внесения изменений в процедуру выборов.

Соответствующее письмо, которое глава государства подписал после указа о роспуске ВРУ, он обнародовал в Twitter.

"Прошу председателя Верховной Рады Андрея Парубия созвать завтра, 22 мая, внеочередное заседание парламента для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов", – написал он.

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Зеленский распустил парламент

Обращение к Парубию

Обращение к Парубию

Twitter Владимира Зеленского

Напомним, во время встречи Зеленского и глав парламентских фракций была утверждена модель, по которой пройдут внеочередные выборы в Верховную Раду.

Произойдет переход от смешанной к пропорциональной системе с закрытыми списками, однако политические советы получат право удалять оттуда кандидатов.

Также парламентарии проголосуют за снижение проходного барьера для партий с 5% до 3.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее международный исследовательский центр BURI опубликовал результаты опроса, согласно которым в новый состав ВРУ имеют высокий шанс войти такие политические партии, как "Слуга народа" (34,7%), "Оппозиционная платформа – За жизнь"(15,1%), "Батьківщина"(9,5%) и "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (8,9%).

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Тема
внеочередные выборы в Раду
Персоны
Владимир ЗеленскийАндрей Парубий
Место
Украина
Тег
Верховна Рада України
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Комментарии
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Михайло Зайков
Михайло Зайков
Бл*ди с закрытыми списками... И ради этого нужно распускать ВРУнов? СУКИ
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CARGO 100
CARGO 100
Назначил бы сразу дату очередного майдана ...
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Satin Rik
Satin Rik
CARGO 100, так само, Haxyй, тварь козломорда
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Зеленский обратился к Парубию : "Пан Парубий ! А не пошёл бы ты накуй !"
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
С такими же предложениями Зеленский обратился к Порошенко,Грыцаку,Гройсману,Луценко,Полтораку и вообще ко всей шобле -ёбле включая Омэляна с Авакяном
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