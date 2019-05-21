Роспуск Рады: Зеленский обратился с экстренной просьбой к Парубию

Президент Украины Владимир Зеленский направил обращение спикеру Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой провести 22 мая внеочередное заседание парламента для внесения изменений в процедуру выборов.

Соответствующее письмо, которое глава государства подписал после указа о роспуске ВРУ, он обнародовал в Twitter.

"Прошу председателя Верховной Рады Андрея Парубия созвать завтра, 22 мая, внеочередное заседание парламента для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов", – написал он.

Зеленский распустил парламент

Обращение к Парубию Twitter Владимира Зеленского

Напомним, во время встречи Зеленского и глав парламентских фракций была утверждена модель, по которой пройдут внеочередные выборы в Верховную Раду.

Произойдет переход от смешанной к пропорциональной системе с закрытыми списками, однако политические советы получат право удалять оттуда кандидатов.

Также парламентарии проголосуют за снижение проходного барьера для партий с 5% до 3.

Прошу Голову Верховної Ради Андрія Парубія скликати завтра, 22 травня, позачергове засідання парламенту для внесення змін до закону про вибори народних депутатів. pic.twitter.com/7QWouj9PpD — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 21 мая 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее международный исследовательский центр BURI опубликовал результаты опроса, согласно которым в новый состав ВРУ имеют высокий шанс войти такие политические партии, как "Слуга народа" (34,7%), "Оппозиционная платформа – За жизнь"(15,1%), "Батьківщина"(9,5%) и "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (8,9%).

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!