Роспуск Рады: в решении Зеленского нашли несостыковку

Президент Украины Владимир Зеленский, который после своей инаугурации заявил, что досрочно прекращает полномочия Верховной Рады, проведет консультации с фракциями во вторник, 21 мая.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Ольга Лень, поделившись фотографией приглашения от Зеленского, направленного лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко.

"Так что и указа [о роспуске] еще сегодня [20 мая] не может быть, это если хоть как-то закона придерживаться", – написала Лень в посте.

Владимир Зеленский

Facebook

Указывается, что президент проведет консультации касательно досрочного прекращения полномочий парламента в 10:00 в своей администрации на улице Банковой в Киеве.

В то же время народный депутат Валерий Карпунцов ранее заявлял, что консультации должны состоятся вечером 20 мая и в этот же день может быть подписан указ о роспуске ВР Украины.

Напомним, во время выступления в Раде Зеленский сообщил, что первым его официальным указом станет документ о роспуске парламента. В ответ в Раде заявили, что шокированы таким решением президента.

В представительстве Евросоюза подчеркнули, что роспуск Рады пройдет в соответствии с законом, а досрочные выборы будут свободными, справедливыми и заслуживающими доверия.

Как писал OBOZREVATEL, во время первого обращения нового президента Украины Владимира Зеленского к украинцам между ним и Олегом Ляшко произошла перепалка из-за языка.

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