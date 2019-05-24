Указ Зеленского о роспуске Рады обжаловали в еще одном суде: что дальше

Группа народных депутатов из фракции "Народный фронт" внесли в Конституционный суд представление о неконституционности указа президента "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов".

Об этом сообщил журналистам 24 мая первый заместитель главы фракции Андрей Тетерук, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, депутаты просят, чтобы это дело было рассмотрено в течение двух месяцев - "в кратчайшие сроки" и "общество получило ответ".

Заседание Рады РБК-Украина

В ЦИК уже заявили, что обжалование указа президента Зеленского о роспуске Рады не повлияет на избирательный процесс, который начался 24 мая.

"В соответствии с действующим законодательством, нет оснований для того, чтобы остановить подготовку проведения выборов. Избирательный процесс необратим", – заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

Как ссообщал OBOZREVATEL:

22 мая в Раде отказались рассматривать проект закона президента об изменении системы выборов народных депутатов.

Президент в своем законопроекте предлагал отменить мажоритарную систему и перейти к пропорциональной системе с закрытыми списками. Также предлагалось снизить проходной барьер в парламент с 5 до 3%.

Однако в Раде сорвали голосование и поэтому внеочередные выборы пройдут по старому законодательству, то есть по смешанной избирательной системе .

23 мая в Верховный суд Украины подали жалобу на указ президента о роспуске Рады и назначении внеочередных выборов.

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