ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

Указ Зеленского о роспуске Рады обжаловали в еще одном суде: что дальше

Читать материал на украинском

Группа народных депутатов из фракции "Народный фронт" внесли в Конституционный суд представление о неконституционности указа президента "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов".

Об этом сообщил журналистам 24 мая первый заместитель главы фракции Андрей Тетерук, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, депутаты просят, чтобы это дело было рассмотрено в течение двух месяцев - "в кратчайшие сроки" и "общество получило ответ".

Заседание Рады

Заседание Рады

РБК-Украина

В ЦИК уже заявили, что обжалование указа президента Зеленского о роспуске Рады не повлияет на избирательный процесс, который начался 24 мая.

"В соответствии с действующим законодательством, нет оснований для того, чтобы остановить подготовку проведения выборов. Избирательный процесс необратим", – заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

Как ссообщал OBOZREVATEL:

  • 22 мая в Раде отказались рассматривать проект закона президента об изменении системы выборов народных депутатов.

  • Президент в своем законопроекте предлагал отменить мажоритарную систему и перейти к пропорциональной системе с закрытыми списками. Также предлагалось снизить проходной барьер в парламент с 5 до 3%.

  • Однако в Раде сорвали голосование и поэтому внеочередные выборы пройдут по старому законодательству, то есть по смешанной избирательной системе.

  • 23 мая в Верховный суд Украины подали жалобу на указ президента о роспуске Рады и назначении внеочередных выборов.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
5
2
Смешно
5
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Johnson Peter
Johnson Peter
Схоже, стара ще зможе «здєлать» Зеленського. Якщо указ відмінять, відмазка про «замало часу» відпаде, доведеться ЗЕндеркоманді виконувати передвиборчу обіцянку про відкриті списки на виборах в Раду. Цікаво як тоді будуть всю Коломойщину в Раду тягнути...Хоча, швидше за все, про передвиборчі обіцянки Зеленського можна забути вже зараз.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Sviridenko Sergei
Sviridenko Sergei
КТО ЗА ЗЕ! ПОДЕРЖИВАЕМ ПЕТИЦИЮ: https://petition.president.gov.ua/petition/53988
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения