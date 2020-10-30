Роспуск КСУ приведет к федерализации на уровне госорганов, – эксперт
Эксперт считает, что общество неверно поняло суть ситуации
В Верховную Раду следует подать другой законопроект вместо президентского
Роспуск Конституционного суда Украины может привести к коллапсу в стране и войне всех государственных органов.
Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко. "Это полная ерунда, которая приведет нас к очень негативным последствиям. Это федерализация не на уровне областей, а на уровне государственных органов", – подчеркнул он в контексте соответствующей инициативы президента.
Отвечая на вопрос, является ли это антиконституционным переворотом, эксперт пояснил: "Антиконституционный переворот – это не юридическая категория, но на самом деле это положение очень четко политологически отражает происходящее, я с ним согласен. Если парламент пойдет на это идиотическое предложение, следствием этого будет коллапс, война всех против всех, никаких норм, никаких критериев".
Бондаренко заявил, что общество неверно поняло суть ситуации и, в частности, опасность лишения Украины безвизового режима с Евросоюзом. "Не решение Конституционного суда может быть основанием для потери безвиза, а отсутствие нормы и системы декларирования. Парламент, пожалуйста, возьмите и решите это!" – подчеркнул он.
"Сейчас надо всем дружно остановиться, выдохнуть, остановить эту президентскую инициативу, внести изменения в закон "О предотвращении коррупции, вернуть эти положения с учетом позиции Конституционного суда. Написать такой же законопроект, единственное, что сказать – что в отношении судей мониторинг осуществляется с учетом положений закона "О судоустройстве и статусе судей", – пояснил эксперт.
Вместе с тем, по мнению Бондаренко, сегодня главная проблема заключается не в опасности отмены безвиза, а в том, что "государственные органы находятся в фазе открытой войны друг с другом".
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