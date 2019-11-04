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4 ноября • обновлено в 14:14
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Владимир Арьев
Владимир Арьев
Политик Все статьи автора

Росія не тільки не хоче миру – вона усіляко розпалює війну

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Першочергова мета Путіна – зняття санкцій. Найдошкульнішими для Росії є секторальні енергетичні санкції, і режим Путіна робить усе, аби добитися скасування обмежень і перекласти відповідальність за Донбас на Україну. Про це у своєму відеоблозі розповідає народний депутат з фракції “Європейська Солідарність” Володимир Ар’єв.

План Путіна – використати будь-який привід, щоб зірвати зустріч у нормандському форматі, звинуватити Україну – у тому числі і у невиконанні так званої "формули Штанмайєра". Раніше такі виправдання на Заході не приймали – зараз їх приймуть. Чому, якщо українці "втомились від війни", мають не втомитися від цього наші європейські партнери?

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Автор
Владимир Арьев Владимир Арьев
Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
Источник
Источник: eurosolidarity.org
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
"План Путина - использовать любой повод, чтобы сорвать встречу в нормандском формате, обвинить Украину" Кто сорвал развод войск в Петровском? Ждём вторую "стрелку" и не лоха Зеленского...
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Стук Кастрюль, той хто стріляв 30-ого жовтня
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