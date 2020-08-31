Роман Сущенко заявил, что идет на выборы от “Европейской солидарности”

Известный политзаключенный Кремля Роман Сущенко во время своего выступления на съезде партии "Европейская Солидарность" заявил, что будет баллотироваться на местных выборах от этой политической силы.

Он объяснил это тем, что разделяет ценности партии. Сущенко отметил, что находится на площадке съезда является для него большой честью.

"Среди вас есть люди, чья поддержка помогла мне быстрее вырваться из когтей оккупанта. После освобождения я решил подождать, осмыслить все и осознать некоторые серьезные вещи. Важно, что ожидание оценивается не длительностью, а качеством. Тот, кто умеет ждать, тот побеждает. Сегодня я горжусь, что благодаря вам я выжил и сегодня здесь среди вас. Мы дышим в унисон", – сказал Сущенко.

Также он отметил, что в тяжелые времена украинцы иногда теряют способность мыслить трезво и критично.

"Те, кто думает строить стены, к сожалению, не думают о мостах. "Европейская Солидарность" – это та политическая сила, которая строит мосты достоинства, патриотизма, мосты ответственности, демократии и справедливости. Мне очень импонирует, что все мы объединены неделимостью на расы, на религии и на пол", – сказал бывший политзаключенный.

Он подчеркнул, что разделяет ценности "Европейской Солидарности" и объяснил, что именно имеет ввиду.

"Это ответственное, открытое, правовое, суверенное государство. Это прозрачная и честная власть, это успешные граждане, это сильные общины, мощная армия, эффективные спецслужбы. Это инновации, традиции, экологическая, здоровая земля. Это счастливые семьи, родители и дети. Я за Украину без дилетантизма и популизма. Пусть Бог нам поможет и даст ума понять, что мы можем сделать и даст мудрости и мужества отказаться от того, чего мы сделать не можем. И главное – отличить одно от другого", – резюмировал Сущенко.

Председатель фракции "Европейской солидарности" в ВР Ирина Герщенко в Facebook уточнила, что Сущенко возглавит список "ЕС" в Черкасский областной совет.

"Европейская Солидарность" обновляется и объединяет. К команде присоединяются идеологически наши. Сильные, мужественные, которые понимают ключевые вызовы, стоящие перед страной. Готовые бороться и побеждать. Роман Сущенко – он возглавит список "ЕС" в Черкасский облсовет. Горжусь земляком!" - написала Геращенко.

Роман Сущенко возглавит список "Европейской солидарности" в Черкасский облсовет. Facebook Ирины Геращенко

Как сообщал OBOZREVATEL, парламентская фракция "Европейская солидарность" в понедельник, 31 августа, провела съезд. Мероприятие началось в Киеве в 17:15 и продлилось около двух часов.

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