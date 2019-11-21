Насиловали группой: всплыл приговор суда по педофилу из "Слуги народа". Официальный документ

В сети всплыл обвинительный приговор в отношении народного депутата от фракции "Слуга народа" Романа Иванисова, который пытался откреститься от судимости за изнасилование несовершеннолетней.
Документ опубликовал в своем Telegram-канале бывший заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"Друзья, не хотелось наносить вред правящей политической силе, но не надо было рассказывать легенды о новых лицах. Публикую приговор суда о признании виновным депутата Романа Иванисова, который уже четвёртый день скрывает генеральный прокурор", – написал он.
Насиловали группой: всплыл приговор суда по Иванисову
Из решения суда следует, что нардепа признали виновным в совершении таких преступлений:
ст. ст.17, 117 ч. 3 УК Украины (1960 года) – покушение на изнасилование, совершенное группой лиц;
ст. 118 ч. 2 УК Украины (1960 года) – удовлетворение половой страсти неестественным способом с применением физического насилия, совершенное группой лиц.
Он был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, но областной суд снизил наказание до 2 лет 6 месяцев.
Перед этим Портнов также показал указ второго президента Украины Леонида Кучмы о помиловании Иванисова.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Всплыла информация о том, что народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Роман Иванисов отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней.
Журналист Юрий Бутусов заверил, что информация является достоверной. Также он раскрыл подробности пребывания мужчины за решеткой, отметив, что он погасил судимость законным путем.
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил наличие погашенной судимости у Иванисова.
Позже в ГПУ заявили, что предоставленная генпрокурором Русланом Рябошапкой информация о погашенной судимости Иванисова является неподтвержденной.
Иванисов заявил о заказной провокации и приостановлении членства в политсиле. Соответствующий пост он разместил в своем Facebook после опровержения от ГПУ, однако позже передумал и удалил свой пост.
На скандал отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский, пообещав проверить все факты по нардепу Иванисову.
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