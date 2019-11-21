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21 ноября • обновлено в 18:13
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Насиловали группой: всплыл приговор суда по педофилу из "Слуги народа". Официальный документ

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В сети всплыл обвинительный приговор в отношении народного депутата от фракции "Слуга народа" Романа Иванисова, который пытался откреститься от судимости за изнасилование несовершеннолетней.

Документ опубликовал в своем Telegram-канале бывший заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Друзья, не хотелось наносить вред правящей политической силе, но не надо было рассказывать легенды о новых лицах. Публикую приговор суда о признании виновным депутата Романа Иванисова, который уже четвёртый день скрывает генеральный прокурор", – написал он.

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Насиловали группой: всплыл приговор суда по Иванисову

Насиловали группой: всплыл приговор суда по Иванисову

Из решения суда следует, что нардепа признали виновным в совершении таких преступлений:

  • ст. ст.17, 117 ч. 3 УК Украины (1960 года) – покушение на изнасилование, совершенное группой лиц;

  • ст. 118 ч. 2 УК Украины (1960 года) – удовлетворение половой страсти неестественным способом с применением физического насилия, совершенное группой лиц.

Он был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, но областной суд снизил наказание до 2 лет 6 месяцев.

Перед этим Портнов также показал указ второго президента Украины Леонида Кучмы о помиловании Иванисова.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Скандалы вокруг "Слуги народа"
Персона
Роман Иванисов
Место
Украина
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
при власти грязное колониальное ОПГ.
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