"Революция начиналась с Киева": Кличко сделал жесткое предупреждение Зеленскому

Продвигая инициативу о разделении обязанностей мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации, президент Украины Владимир Зеленский не должен забывать, с чего начинался Майдан.

Ведь первыми его поддержали именно жители украинской столицы. Об этом заявил городской глава Киева Виталий Кличко в интервью theБабель.

"Законодательное разделение должностей мэра и Киевской госадминистрации – нонсенс, который при господине Януковиче прописали в законе "О столице". Мэра, которого выбирают киевляне, президент обязан назначить главой администрации. Иначе он становится "английской королевой" или человеком, который, в лучшем случае, может разрезать ленточки и возлагать цветы", – возмутился он.

Зеленский и Кличко "Деловая столица"

Кличко не исключил, что планы Зеленского направлены на то, чтобы кресло главы КГГА занял генеральный директор телеканала "1+1" Александр Ткаченко, который сейчас баллотируется в Верховную Раду от президентской партии "Слуга народа".

Мэр украинской столицы подчеркнул, что скандальные намерения президента ведут к разрушению местного самоуправления и игнорированию основных принципов демократии, которые присущи всем европейским городам.

"Я буду обращаться к киевлянам: хотят ли они, чтобы им сверху спускали человека, который будет управлять городом? В этом ключе развитие событий может быть разным. Напомню, революция 2014 года начиналась с Киева и киевлян, которые были не согласны с методами управления, в том числе в городе. Я не шантажирую и ни на что не намекаю. Просто напоминаю историю событий и о том, что нельзя игнорировать мнение людей, их права. В том числе право демократически избирать власть", – заявил Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кличко уже говорил, что разделение полномочий избранного киевлянами мэра и главы КГГА является лишением столицы местного самоуправления. Он упрекнул Зеленского в возвращении старых методов Януковича.

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