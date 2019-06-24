"Реванша не будет!" В "ЕС" пообещали восстановить разбитый памятник Нигояну

В Киеве осквернили и разбили мемориал первого героя Небесной Сотни и Революции Достоинства Героя Украины Сергея Нигояна – стремительный реванш пророссийских сил происходит не только в политике, но и на улице.

Об этом рассказала активистка "Европейской солидарности", 5-й номер избирательного списка партии София Федина, сообщается на сайте политсилы.

Петр и Марина Порошенки Европейская солидарность

"Вандалом оказался сторонник "русского мира", который по горячим следам был задержан. Это событие – не единичный случай реваншизма, маховик которого при новой власти, к сожалению, начал мощно раскручиваться: в Харькове вернули имя украинофоба Жукова проспекту, в Одессе местные депутаты требуют отменить закон о языке, в Киеве – сторонники русской церкви выходят на акцию с портретом Сталина, а вчера был разбит памятник Нигояну", – подчеркнула Федина.

Однако она заверила, что возврата ко временам Януковича в Украине не произойдет. "Мы в очередной раз предупреждаем всех прокремлевских политиков и их приспешников: возвращения ко временам Януковича не будет! Даже не надейтесь на повторение 2010-2013 годов, когда власть была приватизирована одной "Партией регионов", которая пыталась загнать Украину в кремлевское стойло. Сергей Нигоян был одним из героев Революции Достоинства, который пожертвовал своей жизнью ради европейского будущего Украины", – отметила активистка партии.

"Европейская солидарность" собственными силами и на средствами восстановит мемориал Герою Украины, подытожила Федина.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер "Европейской солидарности" заявил, что реваншисты из команды Януковича развернули мощные атаки на все европейские реформы. Освобождение же Крыма от российской оккупации предусмотрено только в программе "ЕС".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!