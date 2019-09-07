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8 сентября • обновлено в 11:09
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"Решение морского трибунала приперло Путина к стене" Порошенко поприветствовал освобождение украинцев

11.5т Читать материал на украинском

Решение Международного трибунала по морскому праву по возвращению украинских моряков с российского плена, которое в мае этого года выборола Украина, приперло к стене российского президента Владимира Путина.

Об этом пятый президент Украины Петр Порошенко написал в своем Фейсбуке и отметил, что "освобождение украинцев – пленников Кремля – это большое и радостное событие не только для них самих и их семей, а для каждого украинца во всем мире".

Украинские моряки

Украинские моряки

24 канал

"Как пятый президент Украины, причастен к освобождению тысяч наших соотечественников, знаю, что простых и линейных решений здесь не бывает. Горжусь тем, что завоевано нами еще весной решение Международного морского трибунала приперло Путина к стене и побудило наконец освободить наших героев. Сегодняшний приподнятое настроение не должен нас расслаблять. У нас впереди изнурительная борьба с заклятым врагом Украины, сильным и коварным. Это общее дело власти и оппозиции", – подчеркнул он.

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Темы
Обмен пленными Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Петр Порошенко Владимир Путин
Место
Украина
Теги
пленные моряки обмен Новости России
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Иванов Александр
Иванов Александр
А кто такой Порошенко????
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Федор Дядя
Федор Дядя
Это личная заслуга петра лексеевича. Если б не он, то и радости небыло, кого бы тогда вызволяли и обменивали!
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
А хотелось бы узнать ! А какое отношение к морскому трибуналу имеют сенцов ,клых гриб ,кольченко и пр.?
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