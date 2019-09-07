"Решение морского трибунала приперло Путина к стене" Порошенко поприветствовал освобождение украинцев

Решение Международного трибунала по морскому праву по возвращению украинских моряков с российского плена, которое в мае этого года выборола Украина, приперло к стене российского президента Владимира Путина.

Об этом пятый президент Украины Петр Порошенко написал в своем Фейсбуке и отметил, что "освобождение украинцев – пленников Кремля – это большое и радостное событие не только для них самих и их семей, а для каждого украинца во всем мире".

Украинские моряки 24 канал

"Как пятый президент Украины, причастен к освобождению тысяч наших соотечественников, знаю, что простых и линейных решений здесь не бывает. Горжусь тем, что завоевано нами еще весной решение Международного морского трибунала приперло Путина к стене и побудило наконец освободить наших героев. Сегодняшний приподнятое настроение не должен нас расслаблять. У нас впереди изнурительная борьба с заклятым врагом Украины, сильным и коварным. Это общее дело власти и оппозиции", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, спецборт с украинцами, которых освободили в Москве, в результате обмена пленными, прибыл в аэропорт "Борисполь".

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