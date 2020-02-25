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25 февраля • обновлено в 14:52
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Рейтинг Зеленского внезапно вырос: появились данные свежего опроса

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Украинцы готовы снова отдать большинство голосов за президента Украины Владимира Зеленского, если бы новые выборы главы государства прошли в феврале 2020 года.

За нынешнего лидера страны готовы проголосовать 44,2%, что на 14% больше, чем в 2019 году. Об этом говорят результаты опроса Киевского международного института социологии.

При этом на втором месте оказался народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (13,1% по сравнению с 2019 годом + 1,4%). На третьем месте пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко (11,6% по сравнению с 2019 годом -4,3%)".

Рейтинг Зеленского внезапно вырос: появились данные свежего опроса

Скриншот

Также украинцы отвечали на вопрос, за какую партию отдали бы голоса на предполагаемых выборах в Верховную Раду.

Так, за "Слугу народа" отдали бы голоса 39,1%, что 4,1% меньше по сравнению с 2019 годом. За ОПЗЖ – 15,6%, что на + 2,5% больше по сравнению с 2019 годом. За "Батьківщину" – 9% по сравнению с 2019 годом + 0,8%.

Рейтинг Зеленского внезапно вырос: появились данные свежего опроса

Скриншот

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что рейтинг президент Украины Владимира Зеленского обвалился до 40%. Именно столько украинцев готовы отдать свои голоса, если бы в стране проходили новые выборы государства.

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Владимир Зеленский Петр Порошенко Юрий Бойко
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Партия "Европейская солидарность" "Оппозиционная платформа - За жизнь" ВО Батьківщина опрос
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
это же сколько зрадников на Украине нарисовалось...
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фил филька
фил филька
спорим что по шарию сознательно занижено и фактические результаты будут выше?)
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