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29 октября • обновлено в 14:23
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Рейтинг Зеленского внезапно упал: Богдан назвал причину

1.2т Читать материал на украинском

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского просел из-за того, что некоторая часть общества восприняло в штыки принимаемые "Слугой народа" законы и подписание "формулы Штайнмайера".

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал глава ОПУ Андрей Богдан. Он пояснил, что украинцы не до конца поняли, что такое "формула Штайнмайера", и какие договоренности там должны быть прописаны.

"Это определенная фикция названия, в которой ненаполнена на сегодняшний день суть. У нас есть информация, что один из политических лидеров, а именно экс-президент, принимает максимальные меры по увеличению своей роли в протестном движении", – полагает Богдан.

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Глава ОПУ отметил, что они хорошо понимают социологию, и не делают того, что будет негативно воспринято в обществе.

"Не "формула Штайнмайера" получила такой негатив, не было уменьшение рейтингов, а это был просто понятный процесс – из-за освобождение пленных был огромный рост (рейтинга – Ред.), он был ситуативный, он не мог держаться долго на отметке в 73%. Поэтому это обычный период, когда (рейтинг – Ред.) начинает со временем немного падать, он проседает, а не падает", – пояснил Богдан.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Как писал OBOZREVATEL:

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Персоны
Андрей Богдан Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Формула Штайнмайера Партия Слуга народа Офис президента
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