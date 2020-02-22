Главная Новости
22 февраля • обновлено в 19:49
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Блоги - Новости политики

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
Все статьи автора

Рейтинг упал. Общество устало. Надо говорить, что произойдёт дальше?

3.8т

Если рейтинг упадёт ниже 30%)...

Произошло уже достаточно скандальных событий, чтобы с легкостью прогнозировать недалёкое будущее. И оно, надо признать, впечатляющее...

... Ага, мы изначально прекрасно понимали, что у Зеленского нет и не может быть качественной операционной команды. Скорее, он получил такой себе "филейный набор" из случайных ребят, которые быстро обросли какими/то крысиными связями, зажгли на своих лбах большие звёзды, но предпочли работать только на себя или на своих реальных Папочек. Короче, имеем такой себе классический Ковчег... С другой стороны, а как сформировать команду, если никому кроме "друзей детства" по настоящему не доверяешь и при этом понимаешь, что в ua-политике принято друга друга обязательно кидать?)...

Новости
Государство молчит, когда кризис. Оно просто делит... премии

... Так вот, уже сейчас вполне можно прогнозировать, что как только рейтинг Владимира Александровича реально уйдёт ниже 30%, сразу начнётся наш большой и традиционный движ "выносим козла")... Молниеносно состоятся кулуарные договорённости между классическими нашими игроками (детьми олигархов). Образуются ситуативные союзы "против". Начнутся масштабные уличные провокации. А "команда Зеленского" быстро и скоропостижно разбежится в разные стороны. Вот истории с оманским, иранским и особенно с уханьским самолетами наглядно показали нам, как ситуация будет развиваться и почему ребята ВА панически боятся любого кризиса. И сразу в ступор...

... Все проще некуда. Изначально у ВА и близко нет прогнозистов и аналитиков, которые могут просчитать ту или ную ситуацию и предсказать варианты развития событий. Ладно, согласен, можно без них обойтись. Но тогда вам нужны сильные антикризисные операционисты, которые в считанные часы разворачивают небольшой штаб, берут полномочия и имеют исполнителей, четко выполняющих исходящие. Но ведь нет и этого.

Новости
Дубилетизм, или Почему у этих ребят ничего в итоге не получится

Наоборот кризис сразу делает членов команды Зеленского абсолютно немыми. Они быстро прячутся в туалетные комнаты и долго сидят на спец/унитазах. Их ключевая тактика - помолчать и подождать. "Авось, рассосётся само!" Не рассасывается, но ухудшается... После чего плохая ситуация ухудшается ещё больше потому, что нет так называемых посткризисных комментаторов. Т.е. тех, кто может после события доказать, что "не все так плохо и вы просто не так поняли"). Даже это не получается. И потому негативное послевкусие длится долго и устойчиво...

Но хуже всего, что у Зеленского так и не появилось своих силовиков. Никаких. Ни тех, кто способен обеспечить его чистыми, а не манипулятивными разведданными. Ни тех, кто способен обеспечить превентивные задержания. Ни тем более тех, кто готов обеспечить надлежащую защиту во время движа...

... А теперь сами прогнозируйте дальнейшее). Рейтинг упал. Общество устало. Начался небольшой агрессивный движ. Чужие силовики добавили движу драк и накалили обстановку. Движ усилился. Улицы забыт тысячами "вирусологов или фермеров" (как, хихикая, выразился сам президент, не понимая сути происходящего сейчас на тренировочных полигонах в тех же Санжарах). И? Надо говорить, что произойдёт дальше?..

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Реформы Зеленского" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Михаил Подоляк Михаил Подоляк
Темы
Реформы Зеленского земельная реформа Протесты в Новых Санжарах
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
рейтинг Партия Слуга народа
Источник
Источник: Facebook Михаила Подоляка
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
2
3
Смешно
7
Интересно
15
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Остается только с городом угадать. Где сей поц осядет. И это будет не Ростов.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Серко Прокоп
Серко Прокоп
Махал Махалыч, Это будет Рош-ха-Аин.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Команчо Горослав
Команчо Горослав
Махал Махалыч, И осядет он в древнем городе Иерусалим....
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги