Лукашенко, Путин, Макрон и Меркель: появился неожиданный рейтинг иностранных лидеров в Украине

Рейтинг иностранных лидеров в Украине впервые за последние пять лет возглавила канцлер Германии Ангела Меркель.

В начале декабря к ней положительно стали относиться 69% украинцев, что на девять процентных пунктов больше, чем было в октябре. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Таким образом Меркель опередила президента Беларуси Александра Лукашенко, который лидировал в октябре. За два месяца его рейтинг снизился на два процентных пункта и составил 65%.

Подчеркивается, что отношение украинцев к Меркель улучшилось после "нормандского" саммита по урегулированию конфликта на Донбассе.

Кроме того, после встречи в Париже с 39% до 52% выросло количество граждан, которые положительно относятся к президенту Франции Эммануэлю Макрону.

В релизе отмечается, что отношение украинцев к российскому лидеру Владимиру Путину после саммита практически не изменилось: позитивно относятся 16%, отрицательно – 72%.

Добавим: опрос проводился в период с 13-го по 17 декабря среди 2500 граждан Украины в возрасте от 18 лет методом формализированного интервью (face-to-face).

Утверждается, что выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2%.

"Нормандская" встреча в Париже Ведомости

Как писал OBOZREVATEL, согласно декабрьскому опросу "Рейтинга", за последние две недели уровень удовлетворенности украинцев работой президента Владимира Зеленского вырос на 9% (до 62%), а недовольства – уменьшился на 8% (до 25%).

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